Ein kurzer Recap

Studioszene Tag 1

Was für ein Auftakt für die Studioszene 2024.

Direkt am ersten Tag gab es ein spannendes Programm mit tollen Masterclasses und jeder Menge Insights auf der Gear Stage.

Den Startschuss machte David Bonk mit seiner Masterclass zum Thema „Komplexe Klänge und Arrangements im Pop strukturieren“. Er gab einen detaillierteren Einblick, wie man außergewöhnliche Sounds und kreativen Input aus dem Field Recording in seine Produktion einbindet und so einen ganz anderen Ansatz für das eigene Sound Design umsetzen kann. Am Songbeispiel von Berq wurde aufgeschlüsselt, welche außergewöhnlichen Instrumente und Recordings für die Produktion von „Mein Hass tritt dir die Haustür ein“ eingesetzt wurden und wie diese in der DAW verfremdet wurden.

Eines der Glücksfunde für die Produktion war ein nicht mehr benutztes Harmonium in einer Mensa, mit dem David kurzerhand mit dem iPhone einige Akkordfolgen eingespielt hatte. In Kombination mit anderen Instrumenten und dem Gesamtarrangement ist so der einzigartige dunkel anmutende Sound entstanden, der den Song so auszeichnet.

Vom Producing ging es in die Welt des Masterings. Hier stand der Vergleich „Hohe Dynamik vs. hart am Limiter“ im Vordergrund. Zino gab tiefe Einblicke in seinen eigenen Prozess des Masterings und baute mit uns sein Mastering-Template nach. Hierbei betonte er die Wichtigkeit beim Mastering, dass die Lautheit immer übereinstimmen muss, um einen objektiven Vergleich zwischen Mix und Pre-Master und Master herstellen zu können.

Warren Huart beendete den ersten Tag mit seiner Session zum Thema „How to improve your mixing skills“. Der Produzent und Tontechniker, bekannt für seinen Kanal „Produce like a Pro“ und seine Arbeit für Aerosmith und The Fray, zeigte, welche Details beim Abmischen den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen.

Er zeigte auf, wie wichtig das richtige Gain Staging ist, um Clipping zu vermeiden und die Klarheit im Mix zu erhalten. Außerdem gab er weitere Einblicke in EQ und Kompression, um den Mix zu formen und die Dynamik effektiv zu kontrollieren.

Freut euch auf Tag 2 und viele weitere Einblicke, Ausrüstung und Masterclasses!