Safe The Date!

Studioszene Sofa Edition am 4. Juli 2020

Die Studioszene kommt zu dir – auf dein Sofa! Am 4. Juli startet die Studioszene Sofa Edition mit spannenden Q&A’s, einem Special-Podcast und exklusivem Webinar.

Bis zur Studioszene im Oktober in Köln (30. -31.10.2020) sind es noch ein paar Monate hin. Um die Szene jetzt schon mal zusammenzubringen, veranstaltet Sound & Recording die Studioszene Sofa Edition. Dabei werden Profi-Engineers in Live-Streams auf Facebook und Youtube exklusive Insights preisgeben, Tipps & Tricks verraten und alle Interessierten an Ihrem Know How teilhaben lassen. Außerdem gibt es was zu gewinnen!

Das erste Programm-Highlight ist schon raus: eine Q&A-Session mit dem preisgekrönten Engineer und Producer Bob Clearmountain, der schon mit Rock-Größen wie Toto, Bruce Springsteen oder den Rolling Stones zusammengearbeitet hat. Am 04.07.2020 um 19 Uhr habt ihr hier die Möglichkeit, den erfahrenen Producer live auf Facebook & YouTube zu sehen und ihm eure Fragen rund um das Thema Musikproduktion stellen.

Schickt uns eure Fragen mit dem Betreff “Bob Clearmountain” an redaktion@soundandrecording.de. Unter allen Fragenden verlosen wir außerdem die Clearmountains-Domain-Effekt-Plug-ins von Apogee (hier findest du unseren Test) im Wert von rund 350,- Euro. Gesprächspartner wird der Produktspezialist Roger Robindoré von Apogee sein, der eure Fragen an Bob stellt.

Weitere Details und Programm-Punkte werden in Kürze bekanntgegeben!