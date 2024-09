Wissensboost

Studioszene INSIGHTS Programm

Hast du schon von unserem INSIGHTS Programm gehört? Falls Du das verpasst hast, findest Du hier alle Infos zum INSIGHTS Programm, das ein individuell zusammenstellbares Wissenspaket aus bis zu fünf Angeboten besteht. Dein Wissensboost für den LEaT con- & Studioszene-Besuch. Berücksichtige, dass du für das INSIGHTS Programm ein extra Ticket benötigst. Solltest du bereits ein Studioszene-Ticket haben, kannst du dir einfach über den Shop das Upgrade holen!

Das erhältst du:

– Exklusive Workshops und Deep Dive Sessions mit Experten

– Optional: Ergänzung der Workshops um Führungen durch Hamburgs Event-Highlights oder die HOME Studios.

– Präsentation von Highlights aus dem INSIGHTS-Angebot

Zum INSIGHTS Programm gehören Highlights wie:

HOME Studios Hamburg | Studiotour & Workshop mit Franz Plasa und Warren Huart

Wir freuen uns, euch zu einer exklusiven Studiotour in die legendären HOME Studios in Hamburg einzuladen – geführt von keinem Geringeren als dem renommierten Produzenten, und Gründer der HOME Studios, Franz Plasa, sowie Warren Huart (Aerosmith, The Fray)! Franz Plasa wird spannende Anekdoten aus seiner langjährigen Arbeit als Produzent teilen, darunter Geschichten über die zahlreichen berühmten KünstlerInnen, die in den HOME Studios aufgenommen haben, sowie interessante Einblicke in das hochwertige Equipment des Studios. Besonders erfolgreich war Plasa mit Produktionen von Echt und Selig in den 90ern. Er produzierte außerdem Künstler wie Nena und Udo Lindenberg und schrieb für Falco den Hit „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“. Die Tour findet am Mittwoch, den 23. Oktober um 16:30 Uhr statt und dauert etwa 60 Minuten.

Die HOME Studios in Hamburg-Eimsbüttel existieren seit den 1980er Jahren und waren Schauplatz zahlreicher legendärer Produktionen. Stars wie Udo Lindenberg, Nena, 50 Cent, Mariah Carey, Depeche Mode und weitere haben hier ihre Songs aufgenommen. Seit kurzem wird das Studio von Maximilian Hardinghaus (Mastering), Philipp Schwär (Produzent), Tilmann Ilse (Recording, Mixing & Dolby Atmos), Bassel Hallak (Produzent, Songwriter), sowie George Brenner (Produzent, Mixing) genutzt, um weiterhin Musik für renommierte Künstler und Unternehmen der Musik-, Film- und Werbeindustrie zu produzieren.

Im Anschluss an die Studiotour bietet Warren Huart einen 90-minütigen Workshop an, in dem er zeigt, wie er einen Song auf einer Harrison-Konsole komplett analog mischt. Zum Ausklang des Tages können bei Snacks und Drinks an der Studiobar noch Erfahrungen und Anregungen ausgetauscht werden.

Darum musst Du dabei sein:

Legendäres Studio: Erlebe einen exklusiven Einblick in die HOME Studios, wo Stars wie Depeche Mode, Udo Lindenberg und 50 Cent produziert wurden.

Branchenexperten hautnah: Lerne direkt von Franz Plasa und Warren Huart, zwei renommierten Produzenten.

Spannende Geschichten: Hör faszinierende Anekdoten aus der Musikproduktion und erfahre mehr über das besondere Studio-Equipment.

Praxisnaher Workshop: Erlebe live, wie Warren Huart einen Song auf einer analogen Harrison-Konsole mischt.

Nutze die Chance, dich in kleiner Runde bei Snacks und Drinks mit Experten und Gleichgesinnten auszutauschen.

AI-Tools als kreative Werkzeuge für Musikproduktionen

In diesem Workshop zeigt Dir Produzent Henning Verlage (Sotiria, Bernhard Brink), wie er AI-Tools als kreative Werkzeuge nutzt, um Musikproduktionen zu verbessern. Henning erklärt, welche KI-gesteuerten Tools aktuell im Trend sind, wie er sie effektiv einsetzt und nahtlos in seinen Workflow integriert. Der Workshop beginnt mit einer Idee, die er im Laufe der 90-minütigen Session im Workshop gemeinsam mit den Teilnehmenden entwickelt und final produziert. Dabei stellt Henning Dir die wichtigsten AI-Tools vor, wie: Suno, Udio, Chat GPT/Perplexity, Lala.ai, Audimee, Ozone 11 Mastering-Assistent.

Das lernst Du:

Die wichtigsten AI-Tools in der Musikproduktion und wie sie funktionieren

So inspirieren dich KI-gesteuerte Werkzeuge in deinem kreativen Prozess

Wie du deine Arrangements und Produktionen mit AI optimierst

Wie du deine Kreativität durch den Einsatz von AI steigerst

Studio-Sound optimieren: Lautsprechereinmessung und Raumakustik-Analyse

Kennt Ihr das Problem? Euer Mix klingt bei Euch im Studio richtig gut, aber auf anderen Lautsprechern und in anderen Räumen funktioniert er nicht. Woran liegt das? Damit sich Eure Mischungen gut auf andere Systeme übertragen, solltet Ihr Studiomonitore nutzen, die genau auf Euren Raum und die Bedingungen dort abgestimmt sind. Ihr habt dann eine Referenz, die Euch zeigt, wie Euer Mix wirklich klingt. Um Eure Raumakustik einschätzen zu können und zu verstehen, sind Messungen entscheidend. Wir zeigen Euch, wie man mit der Freeware Room EQ Wizard seine Lautsprecher einmessen kann – und wie Ihr die Ergebnisse interpretieren könnt. Abschließend werfen wir einen Blick auf Genelecs SAM-Technologie, bei der DSPs in den Lautsprechern zur Raumanpassung genutzt werden.

About Studioszene

Die Studioszene, das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder, findet vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Messe Hamburg (Halle B6) statt. Als Teil der LEaT con, dem Networking-Event der Entertainment- und Veranstaltungsbranche, bietet die Studioszene eine umfangreiche Themenwelt rund um Recording, Mixing, Mastering und Producing.

Know-how en Masse – Masterclass Upgrade

Das exklusive Masterclass Upgrade bietet Dir eine einzigartige Gelegenheit, in 90-minütigen Deep Dive Sessions von weltweit renommierten Engineers und Produzent:innen zu lernen. Diese Expert:innen teilen ihre detaillierten Workflows im Producing, Recording, Mixing und Mastering und geben Dir wertvolle Tipps zur Verbesserung Deiner eigenen Produktionen. Zu den hochkarätigen Referent:innen gehören:

Warren Huart (Aerosmith, Produce Like A Pro)

Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena)

Zino Mikorey (Deichkind, Nils Frahm)

Julia Bergen & David Bonk (Helene Fischer)

Julia Borelli (Novaa)

Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko)

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria)

Moritz Enders (Silbermond, Casper)

Dom Rivinius (Taylor Swift, Eminem)

Die Preise für das Masterclass-Upgrade liegen bei 69€ für einen Tag, 99€ für zwei Tage und 129€ für drei Tage (jeweils exkl. MwSt.).