LEaT con, Hamburg 17. - 19. Oktober

Studioszene 2023: 3D-Audio und Immersive Workshops

Jetzt gibt’s was auf die Ohren!

Immersive Audio ist mehr als nur ein Buzzword. Auf der Studioszene und LEaT con 2023 hast Du die einmalige Möglichkeit, das 360-Grad-Klangerlebnis gleich mehrfach zu erleben und Dich vom Potential von 3D-Audio zu überzeugen!

Exclusive @Studioszene:

Mischen in Dolby Atmos

3D-Audio-Spezialist Hans-Martin Buff (Peter Gabriel, Prince) bringt für diese Masterclass eine DAW-Session in Dolby Atmos mit, führt Schritt für Schritt durch den Mix und zeigt, was beim Mixen in Dolby Atmos wichtig ist.

Immersive and Interactive Future

Als Geschäftsführer von New Audio Technology ist Tom Ammermann maßgeblich für die Entwicklung des 3D-Audio-Tools „Spatial Audio Designer“ verantwortlich. In seinem Workshop gibt er Einblicke und zeigt, wie man mit der „Spatial Audio Designer“-Produktlinie sicher und spannend durch diese Gewässer kommt.

Immersive Demo Räume

Auf der LEaT con findest Du zwei verschiedene Immersive Demo Räume:

d&b mit Soundscape

Adamson mit der Fletcher Machine

Für die Immersive Lösungen gibt es eigene Demo Räume, in denen Du 3D-Audio live erleben und von den Expert:innen vorführen lassen kannst.

Zusätzlich findest Du auf der LEaT con die Meyer Sound Sonic Lounge. Hier kannst Du das Spatial Sound Design & Mixing Tool Spacemap Go sowie das Lautsprechermanagementsystem Galileo GALAXY live erleben.

Immersive Audio auf der Main Stage

Hörerlebnis: Immersive Audio mit Tom Ammermann und Hans Martin-Buff

Diese Audio-Gurus lassen Dich am 17. Oktober in ein tiefes, dreidimensionales Klangerlebnis eintauchen. Entdecke, wie die Mixing-Technik funktioniert und welchen kreativen Spielraum es in der Produktion gibt.

Wie Immersiver Sound und Klangarchitektur Veranstaltungsräume revolutionieren

Am 19. Oktober führt Dich Ralf Bauer-Diefenbach durch verschiedene immersive Soundproduktionen, von Klassik bis Theater. Ein besonderer Fokus wird auf Klangarchitektur, die eingesetzten Immersive-Sound-Systeme sowie auf die Signalkette gelegt.

Präsentiert von AES Germany.

Immersive Audio Guided Tour

Mit dem LEaT con Premium Ticket bekommst Du die Chance, an einer exklusiven Tour durch die Demo Räume mit den 3D-Audio-Gurus Hans-Martin Buff und Tom Ammermann teilzunehmen.

Touren sind in Deutsch und Englisch verfügbar.

Speakers Corner

1. Merlijn van Veen von Meyer Sound gibt Dir Einblicke in das Design von Lautsprechersystemen für immersiven Sound.

2. Martin Rieger von VRTonung wird Dir zeigen, warum Immersives Audio mehr als nur eine Zukunftsvision ist.

Wichtiger Hinweis:

LEaT con Premium Ticket Inhaber:innen bekommen exklusiven Zugang zu Workshops, Guided Tours und Side Events. Die Anmeldung zu den exklusiven Angeboten erfolgt separat und ist bald verfügbar!