Studioszene 2022 – Flexibles Ticketangebot

Ralf Christian Mayer – Mixing Philosophie

Ralf Christian Mayer gehört zu den erfahrensten und renommiertes-

ten Mix-Engineers in Deutschland. In seiner Zeit in Stuttgart war er als Mix-Engineer maßgelblich am Sound des Stuttgarter Hip-Hops wie etwa Afrob, Die Fantastischen Vier oder Cro beteiligt. Mit Clueso und schließ- lich mit Mark Forster, für den er alle Alben gemischt und co-produziert hat, kamen neben dem reinen Mixing auch immer mehr Produktionsauf- gaben hinzu. In seiner Masterclass wird er anhand einiger seiner bekanntesten Mixe seine Mixing-Philosophie erklären und natürlich auch ausführlich über sein Lieblings-Equipment reden – vom Fairchild bis zum neuesten Plug-in.