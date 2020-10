Networking.Know-how.Gear.

Studioszene 2020: Das Programm der Master Classes steht!

Während der Studioszene, dem Community-Event der Audio-Branche, treffen sich am 30. und 31. Oktober im Mannheimer Rosengarten Musikproduzenten, Tonstudiobetreiber, Recording-Begeisterte und Hersteller der Studiotechnik. Den Besucher erwarten im Rosengarten hochkarätig besetzte Master Classes mit etablierten und erfahrenen Producern und Engineers, deren Credit-Liste sich ähnlich schön wie die Equipment-Liste der Capitol Studios in Los Angeles liest. Aufgelistet stehen hier namhafte Künstler wie Depeche Mode, Die Fantastischen Vier, Beatsteaks, Robin Schulz, Udo Lindenberg und Prince, um nur mal ein paar der Rosinen zu nennen. Die Referenten geben euch vor Ort Einblick in ihre Sessions, verraten ihre Tipps und Tricks, plaudern aus dem Nähkästchen und erzählen viele unglaubliche und intime Anekdoten aus ihrer Studiozeit!

Infos zum Ticketing

Das Master Class Programm der Studioszene im Überblick:

Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit, Tocotronic)

Master Class: Live-Bandrecording im Studio

In diesem Workshop gibt euch Moses Schneider Einblick in die Recording-Session zum Debütalbum des deutschen Electronica/Independent-Duos Ätna.

Mikrofonierung bei Live-Bandrecordings im Studio – Moses Schneider – Wochenrückblick #42

Ralf Christian Mayer (Die Fantastischen Vier, Mark Forster, Clueso)

Master Class: Das ist beim Mixen wichtig!

In seiner Master Class wird euch Ralf Christian Mayer anhand einiger seiner bekanntesten Mixe seine Mixing-Philosophie erklären und natürlich auch ausführlich über sein Lieblings-Equipment reden – vom Fairchild bis zum neuesten Plug-in.

Wolfgang Stach (Bosse, Jupiter Jones)

Master Class: So entwickelst du dich als Produzent weiter

In dieser Master Class erklärt Wolfgang, wie du dich als Produzent weiterentwickelst. Dabei zeigt er auf, wie wichtig es ist, als Produzent Genre-übergreifend und in unterschiedlichen Musikstilen zu arbeiten und auch zu denken.

Mathias Grosch (Keyboarder & Arrangeur „Sing meinen Song“)

Master Class: Albumproduktion und hinter den Kulissen von „Sing meinen Song“

In diesem Workshop gibt uns Mathias einen umfassenden Einblick in die Technik und Abläufe hinter die Kulissen der letzten Staffel von „Sing meinen Song“, von der Auswahl der Künstler und Songs über die Aufnahmen in Südafrika bis zu den Album-Mixes in den Studios in Mannheim. Reichlich gespickt mit Anekdoten aus den einzelnen Staffeln!

Roy Recklies (Robin Schulz, Olli Schulz, Keanu Silva)

Master Class: Mastering

Für diesen Workshop bringt Roy einige Mastering-Sessions mit, die er digital gemastert hat. Dort kann er einen tiefen Einblick in seine Arbeit in der DAW, seinen Workflow und seine Herangehensweise geben. Außerdem zeigt er auch analoge Master, erklärt, wie diese entstanden sind, und erläutert, wo er die Unterschiede im Sound sieht und was er an Analog und auch an Digital schätzt.

Peter Schmidt (Depeche Mode, Peter Fox, Udo Lindenberg)

Master Class: Mixing

In seinem Workshop wird Peter Schmidt im Gespräch mit Clemens Matznick über seine Mixing-Philosophie sprechen und dabei einige Geschichten seiner langen Karriere zum Besten geben. Aber auch Aktuelles wird zu hören sein: Gemeinsam mit seinem Assistenten & Studiopartner Alex Sitnikov wird er anhand einer Pro-Tools-Session konkrete Einblicke in seine Mixprozesse geben.

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria, Bernhard Brink, Nik P.) & Christoph Aßmann (Bernhard Brink, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella)

Master Class: Moderne Pop-Schlager-Produktionen

In diesem Workshop zeigen euch die beiden Produzenten Henning Verlage (Unheilig, Sotiria, Bernhard Brink, Nik P.) und Christoph Aßmann (Bernhard Brink, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella, Thomas Anders, Eloy de Jong), wie eine moderne Schlager-Produktion entsteht und wie nahe sie mittlerweile am Pop liegt.

Hans-Martin Buff (Prince, Scorpions)

Master Class: Dreidimensionale Musikproduktion für Kopfhörer

In dieser Master Class gibt euch Engineer und Produzent Hans-Martin Buff (Scorpions, Prince) einen Einstieg in die Grundlagen der dreidimensionalen Musikproduktion speziell für Kopfhörer. Dabei zeigt er auf, mit welchen Tools ein überzeugender 3D-Sound gemacht wird, wie Raum genutzt werden kann, welche Frequenzen für die Richtungsortung eine Rolle spielen, und erklärt weitere Aspekte, die beispielsweise im Mix zu beachten sind. Anhand von Audiobeispielen zeigt er vor Ort, was mit 3D-Audio möglich ist.

Alexander Dietz (Heaven Shall Burn)

Master Class: Moderne Metal-Produktionen

Gitarrist und Produzent Alex Dietz wird in seinem Workshop über moderne Metal-Produktionen im Allgemeinen und die Entstehung und Produktion des aktuellen Albums im Speziellen sprechen. Alex hat natürlich auch einen Song im Gepäck, in den wir reinschauen/-hören können!

Das sind die Referenten der Studioszene 2020