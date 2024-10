Studioszene

Studio-Equipment im Wert von über 1.400€ gewinnen

Auf der Studioszene verlosen wir einen exklusiven Studiotisch OKTAV 70s WHITE im Wert von ca. 1.000 € sowie ein Paar STAND-UP 107 Lautsprecherstative von sessiondesk im Wert von 219€. Außerdem liegt auch ein MOTU M2 Audio Interface im Wert von 240€ im Verlosungstopf.

Das Highlight: Der Studiotisch wird während der Studioszene von den Masterclass-Speakern Warren Huart, Julia Borelli, Moritz Enders und Zino Mikorey persönlich signiert und wird so zu einem einzigartigen Erinnerungsstück an eine großartige Zeit in Hamburg.

>> Jetzt Ticket sichern und dabei sein! <<

Teilnahme: Scanne den QR-Code im Masterclass-Raum, um dich über das Formular für die Verlosung anzumelden. Alle wichtigen Infos erhältst du vor Ort!

Teilnahmebedingungen: Die Verlosung findet unter allen Masterclass-Ticket-Inhaber:innen statt, die am Donnerstag, den 24.10., in der Masterclass von Henning Verlage vor Ort sind. Der Gewinner kann den Tisch direkt aus Hamburg mitnehmen oder ihn alternativ in Frankfurt oder Köln abholen.

Viel Glück und viel Spaß mit deinem neuen Studiotisch!

About Studioszene

Die Studioszene, das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder, findet vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Messe Hamburg (Halle B6) statt. Als Teil der LEaT con, dem Networking-Event der Entertainment- und Veranstaltungsbranche, bietet die Studioszene eine umfangreiche Themenwelt rund um Recording, Mixing, Mastering und Producing.

Know-how en Masse – Masterclass Upgrade

Das exklusive Masterclass Upgrade bietet Dir eine einzigartige Gelegenheit, in 90-minütigen Deep Dive Sessions von weltweit renommierten Engineers und Produzent:innen zu lernen. Diese Expert:innen teilen ihre detaillierten Workflows im Producing, Recording, Mixing und Mastering und geben Dir wertvolle Tipps zur Verbesserung Deiner eigenen Produktionen. Zu den hochkarätigen Referent:innen gehören:

Warren Huart (Aerosmith, Produce Like A Pro)

Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena)

Zino Mikorey (Deichkind, Nils Frahm)

Julia Bergen & David Bonk (Helene Fischer)

Julia Borelli (Novaa)

Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko)

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria)

Moritz Enders (Silbermond, Casper)

Dom Rivinius (Taylor Swift, Eminem)

Die Preise für das Masterclass-Upgrade liegen bei 69€ für einen Tag, 99€ für zwei Tage und 129€ für drei Tage (jeweils exkl. MwSt.).