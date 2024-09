Strymon El Capistan & Dig – Echo Plug-ins

Effekt-Pedale

Der amerikanische Hersteller Strymon ist vor allem für seine große Auswahl an hochwertigen und viel gelobten Gitarrenpedalen bekannt, bringt aber seit einiger Zeit auch Plug-in-Varianten der eigenen Hardware heraus. Begonnen hatte es vor rund zwei Jahren mit BigSky, einem wunderbaren Hall-Plug-in, das seitdem zu meinen Favoriten gehört. Im letzten Jahr erschien dann das Plug-in „Deco“ mit Sättigungstool und Doubletracker-Effekt. Nun legt Strymon mit dem Delay-Bundle nach und gießt gleich zwei der eigenen Pedale in Softwarecode, damit wir sie in unseren DAWs verwenden können.