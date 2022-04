Online-Masterclass

So produzierst du Vocals für einen Pop-Song

In dieser Online-Masterclass am 29.04. führt euch Produzent Philipp Stephan anhand einer Cubase-Session durch seinen Workflow, Pop-Vocals zu produzieren – angefangen vom Recording über Editing und Tuning hin zur Klangbearbeitung und dem finalen Mixing.

Vocal Recording & Arrangement

Für das Recording hat Philipp im Vorfeld ein Shootout aus mehreren Mikrofonen zusammen mit einer Sängerin durchgeführt. Das Ergebnis stellt er euch zu Beginn der Masterclass vor und wählt richtige Mikrofon für seine Produktion aus. Dabei erläutert er, worauf er generell bei der Mikrofonpositionierung achtet, wie seine Hardware Vocal Chain in der Regel aussieht, was es bei der Kommunikation mit dem Künster zu beachten gilt und führt euch dabei durch das gesamte Vocal Arrangement des Songs.

Vocal Editing & Tuning

Philipp zeigt euch in seiner Session, mit welchen Tools er Vocal-Tracks editiert und auf welche Faktoren, wie beispielsweise S- oder plosive Laute, er dabei besonders achtet. Hier spielt auch das Tuning eine wichtige Rolle, dessen Workflow und Einsatz er euch ebenfalls demonstriert.

Vocal Mixing

Das Mixing findet natürlich auch schon innerhalb der vorangegangenen Schritte statt. Allerdings geht Philipp im letzten Teil noch einmal genauer auf die Klangbearbeitung der Vocal-Spuren sowie den Einsatz von Sättigung, Hall, Delay und auch Automationen ein und zeigt euch, wie und mit welchen Tools er dem Gesang den letzten Schliff verleiht.

Das lernt ihr:

Pop Vocals richtig aufnehmen und arrangieren

Gesangsspuren sauber und an den richtigen Stellen editieren

Vocals nach aktuellem Standard tunen

Richtiger Einsatz von EQ und Kompressor

Umgang mit Effekten wie Sättigung und Hall

Strukturierte Tiefenstaffelung und Stereobreite des Vocal Arrangements

Lautstärkeverhältnisse unter den Vocals und zu Instrumenten anpassen

Arbeiten mit Automationen

Den Vocals den letzten Schliff verleihen

Das Programm am 29.04.2022:

11:00 bis 12:00: Vocal Recording & Arrangement

12:00 bis 13:00: Hands-On

13:00 bis 14:00: Vocal Editing & Tuning

14:00 bis 15:00: Hands-On

15:30 bis 16:30: Vocal Mixing

16:30 bis 17:30: Hands-On

Zur Info: Nach dem Ticketkauf auf Eventbrite erhältst du eine Info-Mail zum weiteren Ablauf sowie der Anmeldung auf unserer Plattform für digitale Events LO:X, auf der die Masterclass stattfindet. Von LO:X erhältst du zwei Tage im Vorfeld eine Einladungs-Email, über die du dich dort registrieren und am Event teilnehmen kannst. Checke am besten regelmäßig deinen Spam-Ordner.

Der Workshop ist, bis auf die Hands-On-Sessions, für alle Ticketkäufer auch im Nachgang als Video abrufbar!

Hands-On!

In den Hands-On-Parts habt ihr Zeit, das gerade Gelernte anzuwenden und umzusetzen. Dabei steht euch Philipp persönlich zur Verfügung, beantwortet gerne eure Fragen und kann in euren Track reinhören, wenn ihr mal nicht weiterkommt.

Das Besondere an diesem Format ist, dass ihr nicht nur das Know-how aus langjähriger Producer-Erfahrung direkt in einer eurer Produktionen anwenden könnt, sondern Philipp steht euch gleichzeitig auch für Fragen und Feedback persönlich zur Verfügung! Und ihr geht am Ende des Tages mit etwas selbst Produziertem unterm Arm virtuell nach Hause, habt nicht nur den ganzen Tag auf den Bildschirm gestarrt, sondern ihr wart auch noch kreativ und produktiv!

Bei weiteren Fragen meldet euch gerne bei uns per E-Mail an redaktion@soundandrecording.de!

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!