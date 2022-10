Sir Audio Tools StandardGATE – Plug-in im Test

Fazit: Der Name StandardGATE soll wohl ausdrücken, dass SIR Audio Tools damit einen neuen Standard am Markt etablieren will. Der Umfang der Features und die Möglichkeiten, so detailliert auf verschiedene Parameter wie beispielsweise RMS Window Zugriff zu haben, macht das Tool nicht nur zu einem Schweizer Messer in der Drum-Bearbeitung, sondern auch zu einem ausgefuchsten Sounddesign-Werkzeug, mit dem man jede Menge Spaß haben kann. Und für einen Preis von nur 49 Euro ist dies ein absoluter No-Brainer.