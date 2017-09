“Balls To The Wall” stammt vom gleichnamigen Album, das die neben den Scorpions erfolgreichste deutsche Heavy-Metal-Band ihrer Zeit (Thrash Metal, etc. noch nicht mitgerechnet) 1984 veröffentlichte.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Vocals

Außerdem inklusive: