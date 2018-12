90s-Soul für Maschine

Neue NI Maschine Expansion: Aquarius Earth

Die neue Expansion Aquarius Earth bringt den Soul in die Maschine…

In den späten 90er-Jahren drückten Artists wie Erykah Badu, D’Angelo, J Dilla und viele andere dem R & B-Genre in den Electric Lady Studios ihren ganz eigenen Stempel auf. Im New Yorker Greenwich Village, experimentierten sie in langen Sessions damit, wie sich der wohlig-warme Klang analoger Synths und Drum-Kits mit modernen Sampling- und Produktionstechniken verbinden ließ. Die 49,- Euro teure Library enthält neben vielen Drumsounds und Loops auch Samples von Tasteninstrumenten wie dem Mellotron dem Moog Sub Phatty, Moog Mother-32 und dem Juno 106 sowie spezielle Presets für MONARK .

www.native-instruments.com

