Moog Rogue – Vintage Analog-Synthesizer

Der Rogue ist wohl der kompakteste Moog der 70er- und 80er-Jahre und mit 5,7 kg auch der leichteste. Das Metallgehäuse ist mit den Maßen 53 ´ 31 ´ 13 cm noch kleiner als das des Prodigy. Die beiden Handräder für Modulation und Pitch sind aus Platzgründen von der linken Keyboardseite auf das Bedienpanel gerutscht, was aber im Spielbetrieb keine echte Einschränkung bedeutet. Die nicht anschlagsdynamische Tastatur umfasst wie beim Vorgänger zweieinhalb Oktaven, die Holzseitenteile des Prodigy wurden allerdings durch eine Plastikverkleidung ersetzt. Das leicht angeschrägte Bedienpanel ist Moog-typisch übersichtsichtlich gestaltet. Bei der Namensgebung spielte neben der Bedeutung (Rogue: dt. Schelm, Schurke, Gauner) auch die Lautgleichheit zum Firmennamen Moog eine Rolle; dieser wird korrekt nämlich nicht mit einem »u« wie in Kuh (Muhg) sondern eher mit einem »oh« (wie Rogue) ausgesprochen.

Die monofone Klangerzeugung des Rogue ist selbstverständlich analog und basiert auf zwei gegeneinander in einem weiten Bereich verstimmbaren, spannungsgesteuerten Oszillatoren, die die Wellenformen Rechteck (mit zwei unterschiedlichen Pulsbreiten pro VCO) und Sägezahn liefern. Sie lassen sich in drei Oktavlagen betreiben; bei aktiviertem Oszillator-Sync werden die typischen, röhrenden, kammfilterartigen Sync-Sounds erzeugt. Diese können mit dem Pitch-Regler von VCO 2 oder auch mit der Hüllkurve gesteuert werden. Ein weiteres Klanggestaltungselement ist der zumischbare Rauschgenerator mit Pink Noise. Eine Portamento-Funktion wurde ebenfalls implementiert.

Für erhöhten Spaßfaktor und Sequenzer-artige Sounds sorgt die Auto-Trigger-Funktion, die man beim Prodigy ebenfalls nicht findet. Dafür wurde aber bei den Envelopes gespart: Es gibt nur eine einzige Hüllkurve für Amp und VCF. Sie verfügt über Attack- und Decay-Regler sowie ein zuschaltbares Sustain.

Der Rogue ist kein Alleskönner. Wer abgefahrene experimentelle Sounds mit verschachtelten Modulationen sucht, ist hier falsch. Aber nach wie vor gilt: Ein Moog ist ein Moog ist ein Moog. Denn das, was er kann, macht der kleine Racker richtig gut: fette, warme Bässe, drückende Sequenzer-Sounds, durchsetzungsfähige Leads, die bei Bedarf gerne mit Hüllkurven gesteuertem Oszillator-Sync gewürzt werden, liefert er mit links. Der Rogue ist einer dieser Synths, mit dem man gar keine schlechten Sounds generieren kann, egal was geschraubt wird. Die VCOs liefern (auch ungefiltert) einen wunderbar kraftvollen, Moog-typischen Grundsound und sind nach kurzer Aufwärmzeit äußerst stimmstabil. Das Filter greift energisch ins Klanggeschehen ein und dünnt auch bei höheren Resonanzwerten den Klang nicht zu stark aus. Eine Extraportion Lebendigkeit bekommt man, wenn die VCOs in die Overdrive-Zone des Mixers gefahren werden. Der kleine Moog erreicht natürlich nicht die massive Klangmacht des Minimoog mit seinen drei VCOs, aber er klingt äußerst lebendig und kraftvoll und definitiv etwas organischer und einen Tick wärmer als etwa der Moog Little Fatty.