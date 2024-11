Passend zur Adventszeit

Modartt verbessert Organteq mit Version 2.1

Pünktlich zur Adventszeit liefert der französische Entwickler Modartt, vor allem bekannt durch die modellierten Pianos von Pianoteq, ein Update seiner virtuellen Orgel Organteq – und das kommt wie gerufen, denn wer möchte nicht gerade jetzt “Tochter Zion” oder “Macht hoch die Tür” auf der historischen Orgel im Schloss von Versailles spielen, ohne dafür anreisen zu müssen?

Kompakte Software des größten Instruments

Das Besondere an Organteq ist die effiziente physikalische Modellierung. Mit nur 30 MB Installationsgröße – im Vergleich zu Sample-basierten Orgeln, die endlose GBs auf der SSD belegen können – bietet die Software eine große Auswahl an authentisch nachgebildeten Orgeln, die in nahezu jedem Detail angepasst werden können. Die Modellierung basiert auf aerodynamischen Berechnungen der Luftströmungen am Labium, der Akustik der Pfeifenresonanzen, der Bauform und des Raumes. Alles geschieht in Echtzeit. Das ermöglicht nicht nur realistische Klangvariationen bei jedem gespielten Ton, sondern auch eine authentische Raumwirkung.

Neue Orgeln für mehr Vielfalt

Den auffälligsten Zuwachs stellen 14 neue Orgeln dar, die das klangliche Spektrum von der Frühbarock-Ära bis in die Gegenwart abdecken.

Auch die Registersammlung wurde um sieben neue Stimmen ergänzt, darunter ein kompletter Satz romantischer Prinzipale. Eine besondere Aufwertung erfuhren die französisch-romantischen Presets durch eine sorgfältige Überarbeitung ihrer Intonation. Jede einzelne Pfeife lässt sich dabei nach persönlichen Vorlieben anpassen, aber die Presets liefern eigentlich schon alles, was man benötigt.

Praxisorientierte Verwaltung und Detailverbesserungen

Eine weitere nützliche Neuerung ist das Tag-System mit fünf vordefinierten Kategorien für die Preset-Verwaltung. Diese Funktion erleichtert das gezielte Auffinden passender Klänge und Orgeln. Auch die Bedienoberfläche wurde optimiert, etwa durch klarere Bezeichnungen der Tremulanten und verbesserte Benennung einzelner Orgeln.

Das Update ist für bestehende Organteq 2 Lizenznehmer kostenlos. Für Neukunden kostet das Komplettpaket 269 €. Die Software ist als Standalone-Variante und als Plug-in für alle DAWs erhältlich. Interessenten können die Software über die Herstellerwebsite zunächst in einer kostenlosen Testversion ausprobieren.

Für Nutzer von Pianoteq 8 ist vielleicht noch interessant, dass es im Netz bereits Ankündigungen gibt, dass auch hier bald ein neues Instrument erscheinen wird. Ich bin gespannt.

Website:

https://www.modartt.com/organteq_overview