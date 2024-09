Podcast #211

Mixing Cro feat. Capital Bra – So entstand ‘Blessed’

In dieser Episode begrüßen wir Farzi, Tonee und Tayib von Duo Mastering auf dem Studiosofa. Gemeinsam geben sie exklusive Einblicke in den Entstehungsprozess des Mixes für Blessed von Cro feat. Capital Bra. Erfahrt, wie sie es geschafft haben, remote über Dropbox mit den gleichen Plug-ins und identischer DAW simultan an an dem Track zu arbeiten – und dabei immer produktiv und präzise zu bleiben. Die drei verraten außerdem, wie sie sich ihre Aufgaben clever aufteilen und wie Analog- und Digitaltechnik ihre Arbeit auf das nächste Level heben. Viel Spaß beim Hören!

In dieser Lesson erlebst du Duo Mastering live auf der Gear Stage, die das Mastering-Projekt des Songs “Blessed” von CRO feat. Capital Bra exklusiv präsentieren. Tauche ein in den professionellen Mastering-Prozess und höre, wie Farzi, Tonee und Tayib das Beste aus einem Hit herausholen. Jeder einzelne Schritt wird detailliert erklärt, sodass du die Vorteile sowohl der digitalen als auch der analogen Arbeitsweise hautnah miterleben kannst. Begleitet werden Duo Mastering von SPL, Elysia und Audiosteps. Verpasse nicht diese einmalige Gelegenheit, den Mastering-Prozess in Aktion zu sehen.