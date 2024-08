Metal & Rock in-the-box produzieren

Studioszene 2024

In dieser Masterclass während der Studioszene 2024 in Hamburg zeigt Dir der erfolgreiche Produzent Henning Verlage (Unheilig, Sotiria), wie er in-the-box Metal & Rock produziert. Nicht zuletzt durch Bands wie Electric Callboy und Babymetal erhält der Metal-Sound gerade wieder Einzug in die kommerziellen Höhrgewohnheiten, weshalb auch Künstler wie Bülent Ceylan und Nino de Angelo, die Henning beide produziert hat, erfolgreiche Alben in dem Genre der härteren Gangart produziert haben. Er dokumentiert dabei, welche Software-Instrumente zum Beispiel für Drums und welche Plug-ins für den E-Gitarren-Sound hier mittlerweile Standards sind. Henning dokumentiert auch seinen Workflow, der die Schritte Produktion, Mixing und Mastering in einem Gang beinhaltet.

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 14:30 – 16:00Uhr

Bühne: Masterclass

Einsatz moderner Software-Instrumente und Plug-ins: Henning Verlage zeigt die neuesten Tools und Standards für Drums und E-Gitarren-Sounds in der Metal- und Rock-Produktion.

Workflow-Optimierung: Erfahre, wie Du den gesamten Produktionsprozess von der Aufnahme über das Mixing bis hin zum Mastering effizient in einem durchgehenden Workflow gestalten kannst.

Sound-Design und Klangästhetik: Lerne die Techniken zur Erzeugung von kraftvollen und dynamischen Sounds, die im modernen Metal und Rock gefragt sind.

Produktion von Genre-übergreifenden Alben: Erhalte Einblicke in die Produktion von Metal-Alben für Künstler aus verschiedenen Genres, wie Bülent Ceylan und Nino de Angelo.

Erfolgreiche Integration von Metal-Elementen in kommerzielle Musik: Verstehe, wie der Metal-Sound durch aktuelle Trends wieder in die kommerziellen Hörgewohnheiten integriert wird und wie Du diese Trends für Deine eigenen Produktionen nutzen kannst.



Programmierte Software-Instrumente menschlich klingen lassen

In dieser Episode des Studiosofa Podcasts ist Produzent und Keyboarder Henning Verlage zu Gast. Henning erklärt, welche Möglichkeiten es gibt und welche Tools und Parameter er einsetzt, damit programmierte Software-Instrumente natürlich und menschlich klingen. Er spricht auch darüber, wie wichtig es ist, sich bei der Programmierung mit der Spielweise der unterschiedlichen Instrumente zu beschäftigen, die für die Umsetzung eines realistischen und lebendigen Klangcharakters absolut notwendig ist. Viel Spaß beim Hören!