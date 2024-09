Studioszene 2024

Mastering: Hohe Dynamik vs. hart am Limiter

Anzeige

In dieser Masterclass während der Studioszene in Hamburg stellt dir der renommierte Mastering Engineer Zino Mikorey zwei von ihm mit unterschiedlichen Anforderungen und Stilistiken gemasterte Songs vor. Zum einen präsentiert er einen Song mit hoher Dynamik, zum anderen einen brettlauten Track, die er miteinander vergleicht. Dabei zeigt er, wie und mit welchen Tools man einen Song mit hoher Dynamik, den man durch starke Peaks nicht so laut fahren kann, da man sonst den Limiter hört, fett machen kann, ohne dabei den Groove des Songs zu verlieren. Er zeigt aber auch, wie man bei Songs, die es benötigen, die entsprechende Lautheit erhält.

Anzeige

In dieser inspirierenden Masterclass wirst du erleben, wie Zino Mikorey kreativ mit verschiedenen Tools experimentiert und unkonventionelle Ansätze im Mastering nutzt. Er dokumentiert dabei die Auswirkungen dieser Techniken auf den Gesamtsound und gibt spannende Einblicke in seine Arbeitsweise.

>> Jetzt Ticket sichern <<

Mastering: Hohe Dynamik vs. hart am Limiter

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:00 – 12:30 Uhr

Bühne: Masterclass

Das lernst du:

Umgang mit Dynamik im Mastering: Wie man mit starken Peaks umgeht und dennoch einen Song mit hoher Dynamik kraftvoll und fett macht, ohne den Groove zu beeinträchtigen.

Lautheit: Techniken, um Songs die benötigte Lautheit zu verleihen, ohne dabei Klangqualität zu opfern.

Unterschiedliche Mastering-Ansätze: Analyse von gemasterten Songs mit hoher Dynamik und brettlauten Tracks, um die Unterschiede und Ansätze zu verstehen.

Kreative Nutzung von Mastering-Tools: Experimente mit unkonventionellen Anwendungen von Tools im Mastering-Prozess und deren Auswirkungen auf den Gesamtsound.

Praktische Demonstrationen: Zino Mikorey führt live vor, wie er verschiedene Mastering-Techniken anwendet und dokumentiert die Effekte auf die Songs, um Einsichten in professionelle Arbeitsweisen zu geben.



>> Jetzt Ticket sichern <<

Mastering – Richtig abhören und klanglich weiterentwicklen

In dieser Episode des Studiosofa Podcast ist Mastering Engineer Zino Mikorey zu Gast. Zino, der bereits für Künstler wir Deichkind, Clueso und Moby arbeitete, erzählt uns seiner Mastering-Philosophie, erklärt, wie er sich klanglich vom Markt abheben möchte und wie man richtig abhört, wozu auch ein richtiges Level-Matching gehört. Viel Spaß beim Hören!

Web: https://www.zinomikorey.com