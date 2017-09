Markus Thiel

Der Musiker und DIY-Vollblut-Nerd Sam Battle aka »Look Mum No Computer« ist in der Synthesizer-Szene nicht zuletzt aufgrund seiner großartigen YouTube-Beiträge und ausgedehnten Synth-Bike-Ausflüge schon längst kein Unbekannter mehr. Zudem wurde ihm unlängst die ruhmreiche Ehre zuteil, den Fidget Spinner endlich seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Chapeau!

Aus einer Londoner Schublade lacht mich eine bunte Gruppe Furbys an, die zu einem noch ausstehenden Orgelprojekt gehören, daneben stapeln sich Gameboys und C64-Computer unterschiedlichster Baureihen. Die Regale sind mit Bauteilen und jeder Menge Schrauberzubehör gespickt. An der Wand lehnt das wohl klanggewaltigste Fahrrad der noch nicht brexitierten EU. Ich stehe im Epizentrum des wohl kreativ-verrücktesten Studios westlich des Ärmelkanals.

Anzeige

Mit einer Tasse gutem englischen Tee in der Hand spreche ich mit Sam über Circuit-Bending und wie man in Berlin am besten ältere Damen erschreckt.

№4 2017

Modular Kolumne

FOO FIGHTER RAMI JAFFEE

INTERVIEW MIT MATT BLACK VON COLDCUT

OMD

Look Mum No Computer

Beardy Guy von Walk Off The Earth

STAGEPIANOS: DIE NEUE EINFACHHEIT

Ungesichert: Fusebox

Touché! Ein sehr sensibles Brett!

Inside Clavia: Besuch in Stockholm

REISE ZUM URSPRUNG DER SYNTHESE

DIE HAMMOND-STORY

Transkription: Chilly Gonzales – Solitaire