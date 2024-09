Studioszene

Kreatives Mixing mit 360° Link und der virtuellen SSL Konsole

Trotz aller Vorteile DAW-basierter Musikproduktion – für einen kreativen Flow im Mixing sind zwei Dinge entscheidend: Hören statt sehen und ein direkter Zugriff auf Parameter! Mit einem neuen Plug-In in der virtuellen SSL Konsole können SSL Controller jetzt auf jedes Drittanbieter Plug-In zugreifen und somit einen analogen Workflow in der DAW umsetzen. Wie „360° Link“ die Kreativität und Entscheidungsfindung fördert, zeigt Studiobetreiber, Toningenieur und SSL-Produktspezialist Christian Klotzbücher in diesem Vortrag während der Studioszene in Hamburg.

About Studioszene

Die Studioszene, das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder, findet vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Messe Hamburg (Halle B6) statt. Als Teil der LEaT con, dem Networking-Event der Entertainment- und Veranstaltungsbranche, bietet die Studioszene eine umfangreiche Themenwelt rund um Recording, Mixing, Mastering und Producing.

Know-how en Masse – Masterclass Upgrade

Das exklusive Masterclass Upgrade bietet Dir eine einzigartige Gelegenheit, in 90-minütigen Deep Dive Sessions von weltweit renommierten Engineers und Produzent:innen zu lernen. Diese Expert:innen teilen ihre detaillierten Workflows im Producing, Recording, Mixing und Mastering und geben Dir wertvolle Tipps zur Verbesserung Deiner eigenen Produktionen. Zu den hochkarätigen Referent:innen gehören:

Warren Huart (Aerosmith, Produce Like A Pro)

Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena)

Zino Mikorey (Deichkind, Nils Frahm)

Julia Bergen & David Bonk (Helene Fischer)

Julia Borelli (Novaa)

Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko)

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria)

Moritz Enders (Silbermond, Casper)

Dom Rivinius (Taylor Swift, Eminem)

Die Preise für das Masterclass-Upgrade liegen bei 69€ für einen Tag, 99€ für zwei Tage und 129€ für drei Tage (jeweils exkl. MwSt.).