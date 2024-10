Studioszene Special

Immersive Audio trifft K-Pop

In dieser Episode treffen K-Pop-Produzent Dom Rivinius und die Dolby Atmos Spezialisten Lennart Damann und Benedikt Ernst von High Tide Immersive aufeinander. Gemeinsam sprechen sie über die kreativen und technischen Herausforderungen der modernen Musikproduktion – von immersiven Audioformaten bis hin zu den einzigartigen Klangwelten des K-Pop. Lennart und Benedikt geben Einblicke, wie Dolby Atmos Produktionen den Sound revolutionieren und das musikalische Storytelling verändern. Dom Rivinius erzählt, was den K-Pop so besonders macht und wie man diese klanglichen Innovationen auch in westliche Produktionen einbinden kann. Freut euch auf eine spannende Diskussion über neue Workflows, Tools und kreative Ansätze, die die Musikproduktion in ganz neue Sphären heben.

