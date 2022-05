Podcast - Episode #114

Hybrides Studiokonzept – Digital oder Analog auf Knopfdruck

In dieser Episode ist Engineer Toni Loitsch zu Gast, der bereits mit uns in Episode 5 des Sound&Recording-Podcasts über den Bau seines Nautilus-Studios gesprochen hat. Dort hat er nun das Konzept so angepasst, dass er auf Knopfdruck zwischen Digital und Analog flexibel umschalten kann oder beides zu kombinieren. Mit seinem neuen Routing ist es schnell und einfach möglich, entweder nur am Rechner digital zu arbeiten, oder sich aber auch die Spuren auf seine API-Konsole zu legen. Im Gespräch dokumentiert er uns den Studiobau, das Routing sowie das technische Setup und erklärt uns die unterschiedlichen Workflows. Viel Spaß beim Hören!

