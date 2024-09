Hardware-Synthesizer in DAW-Setup integrieren

Podcast - #213

In der nächsten Episode zeigen dir Marc und Klaus, wie du Hardware-Synthesizer und Eurorack-Module mühelos in dein DAW-Setup integrierst. Basierend auf wertvollen Tipps aus der Praxis erfährst du, welche Verbindungsmöglichkeiten es gibt, wie du Latenz-Probleme vermeidest und deinen Workflow optimierst. Egal ob Anfänger oder Profi – diese Episode liefert dir die entscheidenden Tricks, um dein Studio-Setup auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Hören!

In der Sound&Recording-Ausgabe 03/24 dreht sich alles darum, wie Du deinen Workflow in deinem Studio optimieren kannst, um schneller, effektiver und produktiver an deinen Projekten zu arbeiten. Erfahrene Mixing Engineers und Producer verraten dir, wie man analoge Hardware schnell in sein Setup integriert, sodass alles sofort am Start ist und die kreativ sein kannst. Eine große Zeitersparnis liefert auch das Arbeiten mit Templates, die definiert sind: Producing, Songwriting, Mixing oder Mastering. Es ist wichtig, für alle einzelnen Prozesse ein eigenes ausgereiftes Template zu haben. In der Ausgabe erklären dir Profis, worauf es beim Template ankommt.

