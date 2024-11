Blechbläser-Bibliothek

Freeware: Blueprint Gentle Brass + Brass Band Soloists

Anzeige

Fracture Sounds erweitern mit “Gentle Brass” ihre “Blueprint”-Reihe um eine interessante Blechbläser-Bibliothek. Fünf Musiker der britischen Brassband-Tradition wurden hierfür in ihrem leisesten Dynamik-Level aufgenommen. Das Ensemble umfasst Euphonium, Tenorhorn, Flügelhorn, Kornett und Sopran-Kornett. Aufgenommen wurde wieder im Studio “The Nave“. Das verspricht warme, milde Klangfarben, die wunderbar zu den bereits kostenlos erhältlichen „Gentle Winds“ und „Gentle Strings“ passen.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche der Blueprint-Reihe bietet wie immer einiges an Anpassungsmöglichkeiten. Dazu gehören der Color-EQ und die Hallsteuerung, ergänzt durch Mikrofonmix-Optionen für Nah-, Mittel- und Fernposition (stufenlos per „Perspective-Regler einstellbar). Der für Fractue Sounds typische “Atmosphere Layer” fügt optional eine Sounddesign-Ebene hinzu, die auch allein verwendet werden kann.

Anzeige

Wie auch bei den Vorgängern „Gentle Stings“ und „Gentle Winds“ gibt es bei Fracture Sounds auch einen passenden ganz neuen großen Release zur Freeware-Library. In diesem Fall hört sie auf den Namen „Brass Band Soloists“ und liefert im typischen GUI von Fracture Sound die fünf Solisten, die auch die Klänge von Gentle Brass eingespielt haben, hier aber in verschiedenen Artikulationen. Hervorzuheben ist bei dieser Library das neue Smart Legato, das die Samples anhand der Spielweise automatisch passend auswählt und so aufwendige Keyswitches unnötig machen möchte.

Downloads:

https://fracturesounds.com/product-category/free/

https://fracturesounds.com/product/brass-band-soloists/