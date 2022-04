Studio Live Sessions 2022

Exklusiver Producing-Workshop mit Henning Verlage & Kiko Masbaum in Südfrankreich

Die nächsten Studio Live Sessions finden vom 16. bis 20.05.2022 statt. Für den exklusiven Workshop konnten wir die erfahrenen Produzenten Henning Verlage (Unheilig, Sotiria, Bernhard Brink) und Kiko Masbaum (Roger Cicero, Stefanie Heinzmann, Rea Garvey) gewinnen. Während des 5-Tage-Workshops arbeiten die beiden gemeinsam mit den Musikern David Vidano und Amiens Liam Days an einer Major-Produktion und zeigen euch Schritt für Schritt, wie sie aus einer bestehenden Demo einen kommerziellen Pop-Song produzieren. Komplettiert wird das Producer-Team durch den Songwriter und Rapper Nico Suave, der erst kürzlich mit dem Song „Hallo Welt“ beim ESC-Vorentscheid auftrat.

Die Teilnehmer haben dabei die exklusive Gelegenheit, bei der Producing- & Recording-Session dabei zu sein und tiefe Einblicke in die Arbeit der etablierten Produzenten & Songwriter zu bekommen. Und das im Limusic Studio in Südfrankreich, einem absoluten High-End-Studio in traumhafter Umgebung.

Studio Live Sessions 2021 – Band-Recording mit Moses Schneider und der Band Lion Sphere

Produzieren eines Pop-Songs

Henning & Kiko zeigen euch, welche Tools und Sounds sie für den Beat, Bass, Synths, Strings, Piano, Percussions und Co. verwenden, und erklären euch die Funktionalität der einzelnen Elemente im Song und dem Arrangement, die eventuell die Dynamik oder die Dramaturgie unterstützen und der Produktion etwas Einzigartiges verleihen.

Natürlich ist im Arrangement von Pop-Strukturen auch die Akkordfolge zu beachten, mit der Kontraste geschaffen werden können und damit die Tracks für den Hörer interessanter klingen.

Vocal Producing und Recording

Das Aufnehmen, Editieren und Mischen von Vocals ist ebenfalls ein elementarer Bestandteil des Workshops! Die Teilnehmer sind bei den Vocal-Recordings live dabei, erleben die Interaktion zwischen Künstler und Produzenten, und können mitverfolgen, wie das Vocal-Arrangement wächst. Während der Vocal Recordings arbeiten David und Nico auch am Text, der Hook, der Rhythmik und der Gesangsmelodie gearbeitet. Dabei spielt auch das Zusammenspiel aus Text, Emotionen und der Musik eine entscheidende Rolle.

Pop-Schlager-Produktion mit Henning Verlage & Christoph Aßmann

Mixing

Am Ende geht es darum, die Sounds für die einzelnen Elemente zu optimieren, die Lautstärkeverhältnisse anzupassen und den Track zu mischen bzw. zu finalisieren. Auch hier geben euch Henning & Kiko ihren Workflow preis und zeigen euch, mit welchen Plug-ins und Handgriffen sie arbeiten.

Da Kiko und Henning meistens parallel an mehreren Major-Produktionen arbeiten, wird es vor Ort auch dazu kommen, dass spontan an einer ihrer aktuellen Produktionen gearbeitet wird. Hier erlebt ihr hautnah den Produzenten-Alltag und könnt verfolgen, wie sowohl technisch als auch musikalisch von einer Session in die andere gewechselt und umgedacht wird.

Das lernt ihr:

Songwriting in kommerziellen Pop-Strukturen

Beat und Bass bauen und den Sound aufeinander anpassen

Arbeiten mit Akkordfolgen der Pop-Musik

Dramaturgie, Dynamik und Kontraste erzeugen

Vocal Arrangement aufbauen

Aufnehmen, Editieren und Mischen von Vocals

Lyrics & Message des Songs als Stilmittel nutzen

Sounds optimieren und Track finalisieren

Vom Songwriting bis zum fertigen Mix mit Kiko Maßbaum

Tauscht euch mit Profis aus

Als Teilnehmer habt ihr die Möglichkeit, euch untereinander und mit Henning & Kiko sowie David und Amiens auszutauschen und zu vernetzen. Das funktioniert am besten nach einem intensiven Workshop-Tag beim Abendessen, wo ihr die traumhafte Atmosphäre des Anwesens genießen könnt. Neben all dem Know-how, das ihr mitnehmt, wollen wir, dass ihr im Team auch gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringt. Wer möchte, kann auch in den Pool springen. Also nicht vergessen: Badesachen einpacken!

Das wird euch geboten:

5-Tage-Producing-Workshop mit Henning Verlage & Kiko Masbaum im exklusiven Tonstudio in Südfrankreich.

5 Übernachtungen und Unterbringung auf traumhaftem Anwesen in Südfrankreich.

All-Inclusive-Verpflegung mit Getränken und regionaler Küche.

Nachbericht zur Studio Live Session 2021 – Recorden wie Moses Schneider in Frankreich

Hier wohnt ihr:

Alle Teilnehmer werden auf dem traumhaften Anwesen in Doppelzimmern mit Einzelbetten untergebracht. Das geschieht natürlich unter Einhaltung aller Corona- und Hygiene-Maßnahmen mit regelmäßigen Schnelltests. Auf Anfrage sind Einzelzimmer gegen einen Aufpreis in einer umliegenden Unterkunft möglich.

Die Unterkunft: www.domaine-de-bourigeols.fr

Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H

All-Inclusive

Ihr werdet von uns mit einem kulinarischen und abwechslungsreichen Frühstück, einem Mittagssnack sowie einem Abendessen mit Buffet aus regionaler Küche versorgt. Hier ist für jeden was dabei! Es gibt also auch vegetarische Gerichte. Vegane Küche ist auch auf Anfrage möglich. Alle alkoholfreien Getränke sind während des gesamten Aufenthalts inklusive, alkoholische Getränke können auf dem Anwesen gekauft werden.

Infos:

Datum: 16. bis 20.05.2022

Preis: 1.990 € exkl. MwSt.

So meldet ihr euch an:

Anmelden könnt ihr euch per E-Mail an info@limusic.studio mit dem Betreff „Studio Live Sessions“ und der Angabe eures vollständigen Namens und eurer Adresse.

Ihr erhaltet anschließend vom Limusic Studio eine Rechnung über den gesamten Betrag von 1.990€ exkl. MwSt.

Eure Anmeldung ist erst mit einer Anzahlung von 500€ bis spätestens 10 Tage nach Eingang der Rechnung verbindlich.

Der Rest muss bis spätestens 14 Tage vor Event-Beginn überwiesen sein.

Mit der Anmeldung willigt ihr außerdem ein, vor Ort gefilmt und fotografiert zu werden. Das Material wird im Nachgang zu Promo-Zwecken verwendet.

Für alle Early Birds – Studioszene-Ticket inkl.

Alle, die bis zum 14.04. buchen, erhalten zusätzlich ein Studioszene-Ticket im Wert von 149€ bzw. 199€ mit dazu. Damit erhältst du Zugang zum gesamten Programm mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und dem Ausstellerbereich am 30. & 31. August.

Weitere Infos zur Studioszene: www.studioszene.de

Anreise

An- und Abreise sind für den 15. bzw. 21.05. geplant.

Die Anreise ist nicht im Preis enthalten und muss selbst organisiert werden. Wir werden die Teilnehmer bei einem Einverständnis miteinander vernetzen, damit Fahrgemeinschaften koordiniert werden können.

Auto:

Das Limusic Residental Recording Studio in Limoux erreicht ihr mit dem Auto über den französischen Verkehrs-Knotenpunkt Lyon, weiter über Montpellier und Carcassonne.

Flugzeug:

Zu den umliegenden Flughäfen zählen Toulouse-Blagnac, Carcassonne Airport sowie Perpignon. Von allen Flughäfen aus besteht eine Bahn-Verbindung nach Limoux. Das Studio ist von der Haltestelle zu Fuß nur 5 Minuten entfernt.

Weitere Flughäfen, die etwas entfernt liegen, sind: Bordeaux, Montpellier und Beziers.

Zug:

Über Paris nach Carcassonne oder Toulouse. Von dort aus besteht eine Bahn-Verbindung nach Limoux.

Bei Fragen meldet euch unter: redaktion@soundandrecording.de

Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2022

Studio Live Sessions – Goldticket

Mit einem der auf zwei limitierten Goldtickets habt ihr die Gelegenheit, eine eurer Produktionen mitzubringen und mit Henning und Kiko in einer 90-minütigen Session gemeinsam an eurem Track zu arbeiten. Ihr bekommt dadurch Feedback durch die beiden erfahrenen Produzenten aus erster Hand. Und das zu einem kleinen Aufpreis von nur 200€ exkl. MwSt.

Das Limusic Residential Recording Studio

Limusic ist ein Residential Recording Studio in Südfrankreich am Rande des historischen Ortes Limoux, in der Mitte eines ehemaligen Weinguts, der Domaine de Bourigeols. In einer traumhaften Landschaft bildet das Studio eine kreative Oase für alle Musikschaffenden. Das Anwesen besteht dabei sowohl aus mehreren Studioräumen als auch aus Unterkünften, die allesamt dem Studiobetrieb zur Verfügung stehen. Und auch die technische Ausstattung des Studios ist vom feinsten: Neben Mikrofonklassikern und analogem und digitalem High-End-Equipment kommen als Highlight in den Regien Solid State Logic Mischpulte zum Einsatz, die für den legendären analogen SSL-Sound sorgen!

Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: MAX GLAESMANN

Website: https://www.limusic.studio

Studioporträt: Aufnehmen in Abgeschiedenheit: Limusic Studio

David Vidano und Amiens Liam Days

Im Sommer 2014 wurde David von dem in Ochtrup beheimateten Management von Unheilig unter Vertrag genommen. Gemeinsam mit Produzenten Henning Verlage produzierte er mit seinem damaligen Drummer „Amiens Liam Days“ unter dem Namen „Be One“ das Debütalbum „Into Life“, dem eine monatelange Tour vor rund 500.000 Menschen auf mehr als 40 Konzerten quer durch Deutschland, Österreich und der Schweiz als Support von Unheilig folgte.

Website: https://davidvidano.de