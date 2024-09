Studioszene 2024

Erfolgreiche Radiosongs mit AI Vocals produzieren

In dieser Masterclass während der Studioszene in Hamburg nimmt Dich Produzent Kalli Reinhardt (Lena, Nico Santos) mit in die Welt der Künstlichen Intelligenz und zeigt, wie er bereits AI Vocals in bekannten Radio-Hits eingesetzt hat, ohne das es auffällt. Dabei erklärt er, was AI-generierte Vocals sind und wie sie die kreative Landschaft der Musik verändern. Kalli zeigt Dir außerdem die Vorteile und Herausforderungen dieser Technologie und präsentiert Beispiele aus bekannten Radiosongs. Er zeigt dir, wie du AI-Vocals nahtlos in deine Produktionen integrieren und verbessern kannst. Erhalte wertvolle Tipps und entdecke die neuesten Tools zur Erstellung und Bearbeitung von AI-generierten Vocals.

Erfolgreiche Radiosongs mit AI Vocals produzieren – Kalli Reinhardt

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 14:00 – 15:30 Uhr

Bühne: Masterclass

Das lernst du:

Was sind AI-generierte Vocals? Erfahre, wie künstliche Intelligenz die Gesangsproduktion revolutioniert und welche Möglichkeiten sich dadurch für Musikproduzenten eröffnen.



Vorteile und Herausforderungen Entdecke die Stärken und Schwächen von AI-generierten Vocals und wie sie die kreative Landschaft verändern.



Beispiele aus bekannten Radiosongs Lass dich von realen Beispielen inspirieren und höre, wie AI-Vocals in Hits von bekannten Künstlern eingesetzt werden.



Tipps zur Integration von AI-Vocals ohne Auffälligkeit Lerne die Geheimnisse kennen, wie man AI-generierte Vocals nahtlos in deine Produktionen integriert, ohne dass es auffällt.



Techniken zur Verbesserung von AI-Vocals Erhalte praktische Tipps und Tricks, um AI-Vocals zu verfeinern und ihnen einen menschlichen Touch zu verleihen.



Welche Tools gibt es? Verschaffe dir einen Überblick über die neuesten Tools und Technologien zur Erstellung und Bearbeitung von AI-generierten Vocals.



Produzent im Musikverlag bei Universal Music Publishing – Kalli Reinhardt

In dieser Episode des Podcasts Studiosofa ist Produzent Kalli Reinhardt zu Gast, der unter anderem bereits mit Künstlern wir Nico Santos, Lena oder Wincent Weiss zusammenarbeitete. Kalli steht bei Universal Music Publishing unter Vertrag, und im Gespräch erklärt er, was das für seine Arbeit bedeutet und welche Rolle GEMA und GVL spielen. Er nimmt uns außerdem mit in eine Songwriting-Session und dokumentiert, wie dort Songs entstehen. Viel Spaß beim Hören!