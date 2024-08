Studioszene

Elysia feat. Klanghabitat – Networking mit Erfolg

Die Studioszene gilt als das Networking Event in unserer Branche, wo sich Home Recorder, Producer, Audio Engineers sowie Hersteller untereinander vernetzen können, um erfolgreiche Kooperationen zu starten. Egal ob es der Mixing Engineer ist, der auf den Mastering Engineer trifft, dem er in Zukunft seine Mixe zum Mastern schickt, oder der Producer, der sich mit dem Mixing Engineer zusammenschließt, um Künstler gemeinsam zu produzieren. Wir haben hier aber auch ein Beispiel, wie sich während der Studioszene 2023 die Hersteller Elysia und Klanghabitat gefunden haben und jetzt gemeinsam an einer Produktreihe arbeiten.

Auf der Studioszene 2023 führte ein zufälliges Treffen zwischen Christian Sager von Klanghabitat – bekannt für ihre Saturation Tools – und Ruben Tilgner von Elysia – renommierter Hersteller von analoger Studiohardware – zu einer bemerkenswerten Kooperation. Christian, der ursprünglich nur den elysia karacter testen wollte, kam schnell in Kontakt mit Ruben. Und nachdem beide Unternehmen die gegenseitige Expertise erkannt hatten, beschlossen sie, gemeinsam am channex|studio-Projekt zu arbeiten. Diese Partnerschaft, die ihren Ursprung auf der Studioszene hat, wird ab 2025 eine neue Produktlinie einführen, die vollständig recallbare und authentisch analoge Produkte umfasst, unterstützt durch eine fortschrittliche digitale Kommunikationsinfrastruktur, die von klanghabitat entwickelt wird. Diese wird VST3-, AU- und AAX-Plug-ins sowie eigenständige Optionen für eine nahtlose Integration in moderne Workflows umfassen. Und übrigens wird Elysia auch 2024 wieder auf der Studioszene mit dabei sein und ihr Gear vorstellen.

About Studioszene

Die Studioszene, das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder, findet vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Messe Hamburg (Halle B6) statt. Als Teil der LEaT con, dem Networking-Event der Entertainment- und Veranstaltungsbranche, bietet die Studioszene eine umfangreiche Themenwelt rund um Recording, Mixing, Mastering und Producing.

Know-how en Masse – Masterclass Upgrade

Das exklusive Masterclass Upgrade bietet Dir eine einzigartige Gelegenheit, in 90-minütigen Deep Dive Sessions von weltweit renommierten Engineers und Produzent:innen zu lernen. Diese Expert:innen teilen ihre detaillierten Workflows im Producing, Recording, Mixing und Mastering und geben Dir wertvolle Tipps zur Verbesserung Deiner eigenen Produktionen. Zu den hochkarätigen Referent:innen gehören:

Warren Huart (Aerosmith, Produce Like A Pro)

Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena)

Zino Mikorey (Deichkind, Nils Frahm)

Julia Bergen & David Bonk (Helene Fischer)

Julia Borelli (Novaa)

Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko)

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria)

Moritz Enders (Silbermond, Casper)

Dom Rivinius (Taylor Swift, Eminem)

Die Preise für das Masterclass-Upgrade liegen bei 69€ für einen Tag, 99€ für zwei Tage und 129€ für drei Tage (jeweils exkl. MwSt.).

So setzt du Sättigung richtig ein – Hardware vs. Plug-in – Im Interview mit Christian Sager von Klanghabitat