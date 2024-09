Podcast #212

Die Zukunft der Musikproduktion – Analog vs. Digital

Anzeige

In dieser Episode begrüßen wir Ruben Tilgner, Entwickler und Mitgründer von Elysia, der uns tief in die Welt der analogen und digitalen Audiotechnik eintauchen lässt. Er spricht über die Gründe, warum analoge Technik trotz digitaler Fortschritte unersetzbar ist, räumt mit Mythen rund um Analog vs. Digital auf und verrät, wie Producer heute völlig anders arbeiten als früher. Ruben teilt außerdem seine Vision zur Zukunft der Musikproduktion und gibt Tipps, wie man mit minimalem Equipment beeindruckenden Sound erzeugen kann. Ein absolutes Muss für alle, die mehr über die neuesten Trends und Techniken in der Audio-Welt erfahren wollen! Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren: