Boost für deinen Studio-Workflow – Ausgabe 03/24

Boost für deinen Studio-Workflow – Sound&Recording-Ausgabe 03/24 ist da!

In der Sound&Recording-Ausgabe 03/24 dreht sich alles darum, wie Du deinen Workflow in deinem Studio optimieren kannst, um schneller, effektiver und produktiver an deinen Projekten zu arbeiten. Erfahrene Mixing Engineers und Producer verraten dir, wie man analoge Hardware schnell in sein Setup integriert, sodass alles sofort am Start ist und die kreativ sein kannst. Eine große Zeitersparnis liefert auch das Arbeiten mit Templates, die definiert sind: Producing, Songwriting, Mixing oder Mastering. Es ist wichtig, für alle einzelnen Prozesse ein eigenes ausgereiftes Template zu haben. In der Ausgabe erklären dir Profis, worauf es beim Template ankommt.

Das sind die Themen:

Special – Boost für deinen Studio-Workflow

Fünf Tipps für mehr Effektivität in Studio-Sessions

Hardware in das DAW-Setup integrieren

Interview mit Jim Keller von Soundhus

Tipps für die Aufnahme und das Abmischen

Producer-Tipps – Georgia und Scanner

Testberichte

iCon Pro Audio P1-M – DAW-MIDI-Controller

Sonnet xMac Studio – Rack-Gehäuse für Apple-Rechner

Story

Flux Studios, New York – Interview mit Daniel ­ Sanint

Pionier: Die vielen Talente des Brian Eno

Praxis

Bei der GEMA sparen – Events richtig ­ anmelden

Kult