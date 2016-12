(You Gotta) Fight For Your Right (To Party) – Beas

“Fight For Your Right” war ein großer Hit von “Licenced To Ill”, dem ersten Album der Beastie Boys aus dem Jahr 1986. Damit haben die drei New Yorker ihre pfiffige Mischung aus Metal und HipHop in Form einer Proll-Parodie den feierwütigen Massen untergejubelt.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Fight For Your Right“ von Beastie Boys – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Vocals

Außerdem inklusive: