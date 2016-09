Yamaha Montage zum selbst probieren

Am Abend des 20. Oktobers wird es für Synthi-Fans in und um Schongau interessant. Im Musikhaus Kirstein ist an diesem Abend Yamaha mit dem Synthesizer-Flaggschiff Montage vertreten und bietet einen kostenlosen Workshop mit der Künstlerin Sarah Straub an.

Dazu wird Straub die umfangreichen Möglichkeiten vom Montage praxisnah, kompetent und unterhaltsam vorstellen und alle Fragen zu dem Synthesizer beantworten. Teilnehmer haben selbstverständlich ebenfalls die Möglichkeit einmal selbst das Instrument auszuprobieren.

Der Workshop ist kostenlos, dauert etwa eine Stunde und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Er beginnt am Donnerstag, 20. Oktober um 18 Uhr in der Tasten-Abteilung im Musikhaus Kirstein in Schongau, Bernheurener Straße 11.

Weitere Infos findest du auch unter:

www.kirstein.de/Yamaha-MONTAGE-Tour