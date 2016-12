That Smell – Lynyrd Skynyrd

“That Smell” ist ein Stück von „Street Survivors”, dem 1977er-Album der Southern Rocker. Nicht nur handelt das Stück von Heroin, es ist auch ansonsten mit einer tragischen Note belegt: Textautor Ronnie Van Zant, der hier Zeilen wie „tomorrow might not be here for you“ und „the smell of death surrounds you“ einbaute, würde wenige Tage nach Erscheinen des Albums beim tragischen Absturz des Band-Flugzeugs ums Leben kommen.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „That Smell“ von Lynyrd Skynyrd – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Gitarrensolo

ohne Vocals

Außerdem inklusive: