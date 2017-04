Spieltechnik – Bitonalität

„Was mag wohl passieren, wenn ich Kupfer und Zinn miteinander verschmelze“, fragte sich mancher Alchemist im 17. Jahrhundert. Und er erhielt Bronze. Wie in der Chemie gibt es auch in der Musik dank des Obertonspektrums Mixtur-Möglichkeiten, die allerlei klangliche Überraschungen bereithalten. Alchemie in der Musik? Aber ja!

Unter Bitonalität versteht man das gleichzeitige Erklingen zweier tonaler Zentren, die gleichberechtigt nebeneinanderstehen, in ihrer Mischung aber ein vollkommen neues Klanggebilde ergeben, frei von tonikalem Bezug. Das Aufheben der reinen Dur-Moll-Harmonik ist es, was die bizarren, teils diffus schwebenden, teils düsteren Atmosphären hervorruft. Sie wirken bisweilen wie Zwischenwelten, anders eben als man es von kirchentonaler Harmonik her kennt.

So kommt es nicht von ungefähr, dass sich bitonale Klänge häufig in der Filmmusik wiederfinden, wenn es um Suspense und den Support mysteriöser Geschehnisse geht. Das nicht Greifbare, nicht eindeutig Definierbare macht den Reiz aus. Und das machten sich natürlich auch die Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts zunutze. In den Werken der Impressionisten Maurice Ravel und Claude Debussy oder der Expressionisten Sergei Prokofiev, Igor Strawinski oder Béla Bartók finden sich viele Beispiele bitonaler Klangstrukturen.

Zwei Beispiele aus der Literatur seien hier exemplarisch erwähnt. Schauen wir zunächst auf den Beginn von Ravels Klavierkonzert in G-Dur (Abb. 1). Die rechte Hand spielt den G-Dur-Dreiklang, die linke, um eine kleine Sekunde tiefer versetzt, den in Fis-Dur. Es entsteht eine Sekundreibung mit stark flirrendem Effekt, was die G-Dur-Tonalität ziemlich fragil erscheinen lässt. Während man hier vielleicht noch von einer dissonanten Einfärbung des G-Dur-Dreiklangs sprechen könnte, da die Töne Fis, Ais und Cis die jeweiligen Leittöne zu den Hauptstufen von G-Dur sind, verhält es sich im zweiten Beispiel (Abb. 2) äußerst konsequent und eindeutig.

Prokofiev war ein genialischer Architekt bizarrer Intervalstrukturen, sowohl melodisch als auch in komplexen Akkord-Gebilden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinem Werk einmal näher zu beschäftigen, und sei es nur, sich einige seiner grandiosen Kompositionen – wie z. B. sein 3. Klavierkonzert – im Netz anzuhören. Es ist ein kreativer Outund Input sondergleichen, und ein Genuss allemal!

Im 2. Satz seines Klavierkonzertes taucht jenes, in Abb. 2 gezeigte Motiv auf. Es handelt sich um parallel geführte Moll-Akkorde im Abstand einer großen Terz. E-Moll über C-Moll, gefolgt von der kompletten chromatischen Rückung der Akkordstruktur nach Es-Moll über H-Moll und D-Moll über B-Moll. Durch die synkopierte Melodie und den Sprung in die erste Umkehrung (Ebm/Bm) und wieder zurück in die Grundstellung (Dm/Bbm) wird die chromatische Verschiebung der Akkorde genial verwischt. Es klingt wie im Tollhaus. Im weiteren Verlauf taucht dieses Motiv noch einmal auf, nach demselben System, allerdings nun im Akkord-Abstand einer kleinen Terz.

Die für uns Pianisten einfachste und logischste Art, bitonale Akkorde zu bilden, ist die Aufteilung zweier unterschiedlicher Dreiklänge in die rechte und linke Hand. Hierbei gibt es vier Möglichkeiten:

1. Dur – Dur

2. Dur – Moll

3. Moll – Dur

4. Moll – Moll

In Abb. 3 sind nun sämtliche Akkord-Konstellationen abgebildet, basierend auf dem Grundton F in der linken Hand. Bei der Erstellung einer Systematik ist ein einheitlicher Grundton deswegen von Vorteil, da man auf diese Weise die jeweiligen Intervall-Bezüge zu dem Akkord in der rechten Hand am besten veranschaulichen kann.

In der ersten Spalte siehst du die jeweiligen Dreiklänge in der Grundstellung inklusive ihrer intervallischen Beziehung zueinander. Das klingt zunächst nicht besonders toll, wenn man die Akkorde so eng spielt. In Takt/Spalte 2 erklingen die Akkorde schon wesentlich besser und charakteristischer, aufgrund der weiten Lage. Darüber hinaus ist dort auch die reguläre Schreibweise bitonaler Akkorde definiert. E/F z. B. bedeutet: E-Dur (rechte Hand) über F-Dur (linke Hand). Es gibt auch die Schreibweise, dass die Akkorde untereinander geschrieben und durch einen horizontalen Strich getrennt sind. Üblicher Weise aber finden wir heutzutage den schrägen Trennstrich.

In der dritten Spalte findest du die jeweilige Skala, die beide Harmonien miteinander verbindet. Schließlich gilt es ja auch, sich über die verschiedenen Akkord-Modelle improvisatorisch bewegen zu können bzw. andere Voicings zu entwickeln.

Es sollte klar sein, dass sich Bitonalität nicht im reinen Quart/Quint-Abstand, sondern nur im Sekund/Terz- bzw. Tritonus-Abstand herstellen lässt. Zwei Dreiklänge im diatonischen Bereich werden nun mal nicht bitonal. D-Moll über C-Dur (Dm/C) mag man so spielen, es ist aber tonal, nichts weiter als zwei auf der C-Dur-Tonleiter befindliche Dreiklänge. Mit anderen Worten: Nur Dreiklangs-Kombinationen, die im Quintenzirkel weit entfernt auseinanderliegen und keinerlei kirchentonalen Zusammenhang herstellen lassen, sind echte, bitonale Geschöpfe, mit Suspense und Sphere.

Bitonale Akkordprogression

In der Regel reicht es bei einer Komposition oder Improvisation aus, sich auf ein bis zwei markante, bitonale Akkorde zu beschränken und sie mit reinen kirchentonalen Modi abzuwechseln. Weniger ist wie üblich mehr. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, sich ausschließlich bitonal von Akkord zu Akkord zu bewegen, was auch seinen Reiz hat und zumindest zu Übungszwecken einmal ausprobiert werden könnte.

Es gibt durchaus interessante Akkord-Progressionen, die minimale bis eklatante Veränderungen in der Farbgebung bewirken. In Abb. 4 habe ich ein solches 16-taktiges Modell aus ausschließlich bitonalen Akkorden erstellt, dessen Vervollständigung bzw. Umsetzung ich gerne dir überlassen würde. Die ersten vier Takte sind ausnotiert. Den Rest versuche, mit entsprechenden, möglichst nahe liegenden Umkehrungen in der rechten Hand analog zum vorgegebenen Klaviersatz auszuführen. Mal schauen, wie es wohl klingt.

Ich wünsche viel Spaß dabei und gutes Gelingen.