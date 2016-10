Sonar-Praxis

Für grundlegende Videoarbeiten eignet sich Sonar allemal. Dieser Artikel gibt Ihnen das notwendige Rüstzeug an die Hand.

Haben Sie wichtige Frames durch SMPTE-Marker gekennzeichnet, nutzen Sie [Strg]+[Shift] in Kombination mit der PageUp- und PageDown-Taste, um schnell zur nächsten bzw. vorherigen Stelle im Video zu springen. Sonar kann über den Menüpunkt „Datei/Importieren/ Video-Datei…“ Videos verschiedener Formate importieren. Leider ist es nicht möglich, mehrere Videos in einem Projekt zu verwenden. Auch gibt es keine separate Videospur, die die Navigation erleichtern würde. Wie Sie trotzdem schnell die gewünschten Positionen finden, verrate ich weiter unten. Unabhängig von der aktuellen Song-Position wird die Sequenz immer automatisch auf den Beginn des aktuellen Projektes importiert. Eventuell vorhandene Audiodaten werden auf eine eigene Spur extrahiert und können dort nachbearbeitet oder ersetzt werden.

Möchten Sie ein Video komplett neu vertonen, löschen Sie einfach die vorhandene Audiospur und starten Sie Ihre Arbeit wie gewohnt. Sie können Sonar auf diese Weise aber auch verwenden, um nur die Audiospur eines schon vorhandenen Videos zu extrahieren. Importieren Sie dafür das Video und erstellen Sie anschließend einen Audio-Mixdown. Als Ergebnis erhalten Sie eine Audiodatei mit den reinen Tondaten Ihres Videos.

SMTPE-Timecode

Für die Vertonung von Video ist natürlich der Umgang mit SMTPE-Timecode wichtig. In der Zeitleiste im Projektfenster können Sie den Zeit- Code anzeigen lassen, indem Sie mit der rechten Maustaste in den unteren Bereich der Zeitleiste klicken und im Kontextmenü „Zeitlineal- Format/S:M:S:F (SMPTE)“ wählen. Möchten Sie einzelne Sequenzen des Videos bequem ansteuern und verfügen Sie nicht über einen externen Controller mit Scrub-Wheel, empfehle ich Ihnen SMPTE-Marker zur schnellen Navigation im Projekt. SMPTE-Marker werden unabhängig vom Tempo des Projekts auf einen bestimmten Zeitwert gesetzt. Um einen Marker fest auf einen SMPTE-Zeitwert zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

Setzen Sie die aktuelle Wiedergabeposition auf die gewünschte Stelle, sodass exakt das von Ihnen angepeilte Frame erscheint. Setzen Sie eine Marker an dieser Stelle durch [F11] oder „Einfügen/Markierung…“.

Im Markerfenster ist es nun wichtig, dass Sie die Option „Mit SMPTE-Zeit koppeln“ aktivieren. Die Option bewirkt, dass der Marker zeitbezogen gesetzt wird und damit vom Wiedergabetempo unabhängig ist. Aktivieren Sie diese Option nicht, würde sich eine Tempoänderung auch unerwünschter Weise auf die Markerposition auswirken, die sich ja auf ein bestimmtes Frame im Video und damit auf eine absolute Position beziehen soll.

Ich kann Ihnen raten, zu Beginn einer Videovertonung zunächst alle wichtigen Frames mit Markern zu versehen. Dies ist zwar eine eher nervige Arbeit, erleichtert aber alle anschließenden Arbeiten. Sie können nun schnell zwischen einzelnen Frames hin- und herspringen, ohne exakt die Song-Position jedes Mal neu auf das Frame justieren zu müssen. Nutzen Sie auch die Funktionen zum Vor- und Rückspringen zwischen den Markern!

Time-Stretching

Gehen Sie davon aus, dass Ihre Lieblings- Samples nie exakt in der Länge vorliegen, in der Sie sie für die Vertonung einer bestimmten Sequenz brauchen. Für grundlegende Arbeiten bietet Sonar eine komfortable Time-Stretching- Funktion, mit der Sie Samples exakt auf die gewünschte Länge dehnen oder stauchen können:

Setzen Sie das Sample auf die gewünschte Anfangsposition, und markieren Sie es.

Wählen Sie im Menü „Modifizieren“ den Menüpunkt „An Zeit anpassen…“.

Geben Sie im folgenden Fenster die gewünschte Endzeit des Samples an. Aktivieren Sie im unteren Fensterbereich die Option „Audio dehnen“, denn sonst wird nur die Clip-Länge, nicht aber die Audiodatei angepasst.

Dies ist zwar eine komfortable Art, Audio auf eine gewünschte Länge zu bringen. Leider ist der zu Grunde gelegte Timestretching-Algorithmus jedoch nicht immer die erste Wahl.

So dehnen Sie Audio schnell auf eine gewünschte absolute Zeitlänge.

Es gibt noch eine – zugegebenermaßen – etwas umständlichere Art, Audio zu dehnen. Mit der folgenden Methode bestimmen Sie aber dafür den Dehnungsfaktor genau, sodass Sie auch ein externes Programm oder ein Plug-In mit einer besseren Qualität verwenden können:

Wichtig ist, dass Sie ein Video geladen und die Anfangs- und Endpunkte der Sequenz mit SMPTE-Marker versehen haben.

Lassen Sie in der Tempoleiste die Position als Samples anzeigen. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor, und wählen Sie „Samples“ aus dem Kontext- Menü.

Springen Sie an das Ende der gewünschten Sequenz ([Strg]+[Shift]+ [PageUp]), und zoomen Sie extrem ins Projekt. In der Zeitleiste können Sie nun die Sample-Position des Markers ablesen. Notieren Sie diese.

Springen Sie über [Strg]+[Shift]+[Page- Down] an den Anfang der Sequenz, und subtrahieren Sie den dazugehörigen Sample- Wert von dem eben ermittelten.

Sie haben nun die SMTPE-Länge der Video- Sequenz in Samples umgerechnet. Wir müssen nun nur noch die Länge des Original-Samples ermitteln:

Öffnen Sie ein neues Projekt und importieren Sie die gewünschte Audiodatei.

Stellen Sie die Zeitleiste auf „Samples“, zoomen Sie extrem ins Projekt und springen Sie über [Strg]+[Ende] an das Ende des Projekts. Notieren Sie sich die Sample-Position.

Nun müssen Sie nur noch diese beiden Werte in Relation setzen. Verwenden Sie den Windows- Rechner, und teilen Sie den ersten Wert durch den Zweiten. Erhalten Sie beispielsweise den Wert 1,24332, müssen Sie das Original- Sample um 124,3 Prozent dehnen.

Als Zeitfaktor sind nur ganze Zahlen möglich. Die Dehnung ist daher immer ein wenig ungenau, reicht aber trotzdem für die meisten Anwendungen aus. Für genaueres Arbeiten und eine höhere Qualität können Sie auch auf ein externes Programm zurückgreifen.

Dies können Sie mit einer beliebigen externen Software machen, oder das Time-Stretching- Plug-In in Sonar verwenden. Insbesondere beim Dehnen von Drumloops und transientenreichem Material erhalten Sie bessere Ergebnisse.

Importieren Sie die Audiodatei an den Anfang der Sequenz, markieren Sie den Clip und wählen Sie „Modifizieren/Audio-Effekte/ Cakewalk/Time/Pitch Stretch…“.

Im Plug-In-Fenster sollten Sie einen Algorithmus wählen, der zu Ihrem Audiomaterial passt und als Zeitangabe den ermittelten Prozentwert angeben. Das Sample wird nun auf die gewünschte Länge gedehnt.

Tipp 1

Wenn Sie Ihr neu vertontes Video als Sonar- Projekt archivieren möchten, müssen Sie unbedingt darauf achten, dass die Video- Datei nicht im Projekt mit abgespeichert wird, selbst wenn Sie das Projekt als Bundle speichern. Die Projektdatei enthält immer nur einen Verweis auf das Video-Material. Um sicherzugehen, dass Sie bei einem Backup das Video nicht vergessen, rate ich Ihnen, vor dem Beginn der Arbeit das Video in ein Unterverzeichnis „Video“ des Projektverzeichnisses zu kopieren. So können Sie leicht ein Backup vom gesamten Projekt inkl. Video machen. Kopieren Sie das Video erst hinterher per Hand in den Projektordner, stimmt die Referenz auf die Datei nicht mehr. Sonar bietet keine Möglichkeit, den Pfad zur Videodatei nachträglich per Hand zu bestimmen.

Tipp 2

Mitunter kann bei einem System mit zwei Monitoren der Vollbild-Wiedergabemodus Probleme bereiten. Überprüfen Sie die Video- Einstellungen Ihrer Dual-Head Grafikkarte. Oftmals findet sich dort das Problem!

Tipp 3

Leider zeigt Sonar keine eigene Videospur an. Dadurch ist die Bewegung durch das Projekt relativ schwierig, insbesondere wenn Sie bestimmte Frames eines Videos ansteuern möchten. Arbeiten Sie des Öfteren mit Video, empfehle ich Ihnen daher, Sonar über ein Scrub-Wheel fernzusteuern. Der preiswerte MIDI-Controller Studiomix eignet sich dazu hervorragend. Leider erhalten Sie das Gerät nur noch gebraucht, dafür aber wirklich günstig.

