Sloe Gin – Joe Bonamassa

„Sloe Gin“ ist einer der größten Songs, den wir jemals gespielt haben, sagt Sänger/Gitarrist Joe Bonamassa und dementsprechend wirkt auch die Aufnahme auf dem gleichnamigen Album (rough trade/provogue), wie einer seiner bisher besten Momente. Das Stück ist einer von mehreren Coversongs auf „Sloe Gin“, stammt aus der Feder Bob Ezrins und Michael Kamens und ist im Original auf „Read My Lips“ (A&M, 1978), dem Debüt-Album von Tim Curry, zu hören.

Die in Bonamassas Version über acht Minuten lange Blues-Rock-Ballade endet mit einem furiosen Gitarrensolo, bei dem einmal mehr klar wird, was für ein vielseitiger und vielfach beeinflusster Instrumentalist Joe Bonamassa ist. Doch auch die Band (wie auch schon auf dem Vorgänger „You And Me“ bestehend aus Rick Melick an den Keyboards, Carmin Rojas am Bass und dem Schlagzeuger Bogie Bowles) unterstützt den Dreißigjährigen optimal.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „Sloe Gin“ von Joe Bonamassa, als Komplettmix (alle Instrumente) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Gitarre, Beispiel 1

Gitarre, Beispiel 2

Gitarre, Beispiel 3

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Keyboards

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.