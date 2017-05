„You Are A Tourist“ stammt vom Album „Codes And Keys“, das die Indierocker von Death Cab For Cutie 2011 veröffentlichten.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: