Playalong: „With Or Without You“ – U2

„With Or Without You“ bescherte U2 den ersten Nummer-Eins-Hit in den USA, der Song stand im Frühjahr 1987 drei Wochen lang an der Spitze der Billboard-Charts.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „With Or Without You“ von U2, als Komplettmix (alle Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.