Playalong: Them Changes – Jimi Hendrix und der Band Of Gypsys

Anfang 1970 löste Jimi Hendrix seine klassische Experience auf und trommelte die Band Of Gypsys zusammen, mit der er sich seinen Soul-Wurzeln ein wenig wieder annäherte. „Them Changes“ stammt von ihrem selbstbetitelten Live-Album, aufgenommen schon Silvester und Neujahr 1969/70.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Them Changes“ von Jimi Hendrix und der Band Of Gypsys – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Gitarrensolo

ohne Vocals

Außerdem inklusive: