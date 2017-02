Playalong: „The Boys Are Back In Town“ – Thin Lizzy

Für Musiker, die gerne mit anderen Instrumenten zusammen spielen, aber nicht ständig die perfekte Band zur Verfügung haben, bieten Jam Playalongs ideale Backing Tracks und Playback-Versionen angesagter Hits und Song-Klassiker.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „The Boys Are Back In Town“ von Thin Lizzy als Komplettmix (inklusive aller Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks) zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Anzeige

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten/Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre 1

ohne Gitarre 2

ohne Gitarren

ohne Vocals

Inkl. Leadsheets und Drumpattern.