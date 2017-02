Playalong: „Rockin`All Over The World“ – Status Quo

Status Quos „Rockin All Over The World“ ist weltweit der Gassenhauer schlechthin, das Synonym für Party-Laune, und Pflicht im Repertoire jeder Cover-Band.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „Rockin`All Over The World“ von Status Quo, als Komplettmix (alle Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.