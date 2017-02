Playalong: Kid Charlemagne – Steely Dan

Donald Fagen und Walter Becker, die Masterminds von Steely Dan, waren in den 70er-Jahren berühmt und berüchtigt für den Perfektionismus, mit dem sie die hochkomplexen Arrangements ihrer Songs im Studio in klingende Wirklichkeit übersetzten. Das Konzept einer festen Band hatten sie mit dem Album “Katy Lied” 1975 verworfen und setzten stattdessen auf Studiomusiker, die sie passend zu ihren Songs auswählten. Ausgestattet mit einem großzügigen Budget und unbestechlichen Ohren gaben sich die beiden mit nicht weniger als dem Besten zufrieden, was die Credits ihres 1976 erschienenen Meisterwerks “The Royal Scam” eindrucksvoll beweisen. Bei “Kid Charlemagne”, dem ersten Track des Albums, hören wir eine Killer-Rhythm-Section, bestehend aus dem Session-Bassisten Chuck Rainey und dem Schlagzeuger Bernard Purdie, der den Half-Time-Shuffle (auch bekannt als Purdie-Shuffle) erfunden hat, einen legendären Groove, auf dem z.B. Totos Mega-Hit “Rosanna” basiert. Die beiden waren unter anderem auch Rhythmusgruppe für Aretha Franklin, die Queen of Soul. Am Fender-Rhodes-Piano saß Don Grolnick, der phantastische Jazz/Fusion-Pianist, Keyboarder und Voicing-Spezialist. Gitarre spielten Larry Carlton und Walter Becker, und im Chorgesang hören wir Michael McDonald, der als Sänger der Doobie Brothers und auch als Solist ein Superstar wurde und fünf Grammies abräumte.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Kid Charlemagne“ von Steely Dan – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

