Playalong: „Just Like A Pill“ – Pink

Sie ist eine großartige Sängerin und packende Live-Performerin, die wirklich rockt, auch wenn ihre Alben eher nach Pop-Maximen konzipiert sind: MIDI-Programming dominiert den Groove von „Just Like A Pill“, Drums, Keyboards, Bass und diverse Samples kommen aus der Dose. Das Tune zeigt deutliche Reminiszenzen an die 80er-Jahre und erinnert an Roxette und Madonna. Und war natürlich ein Riesen-Hit.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „Just Like A Pill“ von Pink, als Komplettmix (alle Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Anzeige

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keyboards

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.