Playalong: „Jumpin`Jack Flash“ – Johnny Winter

Johnny Winter war in den 70er-Jahren sicherlich der einflussreichste amerikanische Blues-Rock-Gitarrist, zu dessen Vorbildern Muddy Waters, B.B. King und Bobby Bland gehören. Sein Durchbruch in Europa fand am frühen Morgen des 22. April 1979 statt, als Winter als Top-Act der 4. Rockpalast-Nacht in der Essener Grugahalle auftrat. Ab Mitte der 80er-Jahre, die dann zunehmend von einem anderen weißen Blues-Rocker, dem Hendrix-Fan Stevie Ray Vaughan oder auch dem Pop-kompatibleren Gary Moore dominiert wurden, rückte Johnny Winter etwas in den Hintergrund der Blues-Szene.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „Jumpin`Jack Flash“ von Johnny Winter, als Komplettmix (alle Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.