Playalong: „Highway To Hell“ – AC/DC

Im August 1979 erschien mit “Highway To Hell” das letzte AC/DC-Album mit Sänger Bon Scott. Der lebte bekanntermaßen immer auf der Überholspur und verstarb am 19. Februar 1980 an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Im Rückblick könnte man den Song-Text als prophetisches Statement des Sängers deuten, der sehenden Auges seinem eigenen Untergang entgegentaumelte. Es gibt aber eine andere Auslegung. Bon Scott wohnte in Fremantle. Von dort führt der Canning Highway zu seinem Ziel, dem Pub „The Raffles“, einem weithin bekannten Etablissement, in dem zu harter Rockmusik heftig gefeiert wurde. Kurz vor seinem Ende führt der Highway über ein starkes Gefälle hinunter zum Pub. An dieser Stelle starben viele Autofahrer, meist Partygänger, wegen überhöhter Geschwindigkeit, und deshalb heißt die Straße im Volksmund „Highway To Hell“. Und wenn Bon Scott singt „I’m on the highway to hell“, beschreibt er so schlicht die Fahrt zu dem Pub als Auftakt für eine heftige Party mit seinen Kumpels.

Welche der zahlreichen Interpretationen auch immer zutreffen mögen, Fakt ist, dass das sechste Album, aufgenommen in London und produziert von Mutt Lange, der Band den endgültigen Durchbruch bescherte und sich millionenfach verkaufte.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Highway To Hell“ von AC/DC – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums plus Click

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Vocals

nur Click

Außerdem inklusive: