Playalong: „Dance With The Devil“ Cozy Powell

Als Drummer in Sachen Hardrock & Co. ist Cozy Powell weit herumgekommen: Er war zeitweise in Bands wie der Jeff Beck Group, Black Sabbath, Whitesnake und Ritchie Blackmore’s Rainbow, außerdem hat er am Schlagzeug gesessen für Größen wie Michael Schenker, Brian May, Yngwie Malmsteen und Gary Moore. Sein erster eigener Hit “Dance With The Devil” ist eine Art tanzbares Drumsolo mit Riffs und stark erhöhtem Wiedererkennungsfaktor.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Stücks:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Orgel und Chor

Außerdem inklusive: