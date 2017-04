Playalong: „Cocaine“ Eric Clapton

Der Album-Titel „Slowhand“ greift den Spitznamen auf, unter dem Eric Clapton in der britischen Musikszene bekannt wurde, und spielt an auf die beträchtlichen technischen Fertigkeiten, die sich der bekennende B.B.-King-Fan in langen Übungsstunden an seinem Instrument erworben hat. Besonders beeindruckend ist seine blitzsaubere, variantenreiche Bending-Technik. Diese blitzt auf in einem ausgedehnten Solo über seine berühmt gewordene Version des J.J.-Cale-Songs „Cocaine“.

Hier findest Du die Playalong-Version des Songs „Cocaine“ von Eric Clapton, als Komplettmix (alle Instrumente & Gesang) sowie als Karaoke-Version (Minus-One-Tracks), zum Mitspielen, Mitsingen, Jammen und Spaß haben!

Anzeige

Dieses Jam Playalong Paket enthält folgende Versionen und Jam Tracks des Songs:

SOUND-Files (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten/Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre und Vocals

ohne Gitarren

ohne Keyboards

ohne Vocals

Inkl. Leadsheet und Drumpattern.