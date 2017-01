Playalong: Carol – Chuck Berry

“Carol” ist einer der vielen Hits, die der Rock’n’Roll-Miterfinder Chuck Berry in den 50ern ‘rausgehauen hat. Als Single ist der Riff-Rocker 1958 erschienen, auf dem Album „Chuck Berry Is On Top“ ein Jahr später.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Carol“ von Chuck Berry – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Leadgitarre

ohne Piano

ohne Vocals

Außerdem inklusive: