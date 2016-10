Logic Power-Tipps: Videos vertonen in Logic

Logic als Multimediazentrale? Nicht gerade das Spezialgebiet eines Sequenzers, sollte man meinen. Dennoch: Auch bei der Videovertonung kann Logic mitreden, und das sogar recht gut.

Schon länger können Sie in Logic Videos parallel zum Arrangement laufen lassen. Das Video-Fenster war dabei lange die einzige Möglichkeit, den Überblick zu bewahren. Logic 6 bietet erheblich erweiterte Features, die es trotz Final Cut & Co für Video interessant machen.

Was geht?

Welche Videos kann Logic überhaupt abspielen? Die Antwort ist einfach: Alles, was Sie auch mit dem QuickTime Player abspielen können. Im Umkehrschluss heißt das: Ohne Quick- Time-Installation geht gar nichts, die aktuellste finden Sie unter www.apple.com/quicktime. Die unterstützten Formate sind in erster Linie das QuickTime-eigene Format (MOV), und die MPEG-komprimierten Formate (MPG, MP2, MP4). Hinter den Datei-Endungen verbergen sich Auflösungen von Vollbild bis komprimiert, von DVD-Auflösung bis Website-Filmchen. Logic lädt sie, so lange der QuickTime-Player sie mit vorhandenen Codecs abspielen kann.

Vorbereitungen

Logic ist kein Video-Editor. Sie sollten Logic und Ihrem Rechner also beim Video- Playback nicht zu viel zumuten. Sehen Sie das Video- Fenster als Kontrollmöglichkeit, bei der es auch eine niedrigere Auflösung tut. Rendern Sie den fertigen Film als spezielle Nachvertonungsversion mit kleiner Bildschirmauflösung, die nicht so viel Bandbreite kostet. Sie müssten sonst in Logic auf Audio-Leistung verzichten und riskieren eine ruckelige Wiedergabe. Dampfen Sie das Video ein, so weit es geht. Lassen Sie dabei aber Video-Framerate, also die Anzahl der Bilder pro Sekunde, und Audio-Samplerate unberührt! 15 Bilder pro Sekunde mögen CPU-Last sparen, aber sie entsprechen keiner Videonorm. Und schlimmer: Positionsangaben im SMPTE Format stimmen nicht mehr, Sie können Ihren Ton nicht synchron an das Bild anlegen. Für Audio gilt das Gleiche: Video-CD-Material kommt stets in 44,1 kHz, DV-Material von der Kamera in 48 kHz.

In den Video-Einstellungen können Sie beispielsweise festlegen, dass Logic Platinum Video über FireWire ausgeben soll.

Denken Sie unbedingt vorher darüber nach, was später aus Ihrer Filmmusik werden soll. Wird sie auf einer VCD erscheinen, arbeiten Sie mit 44,1 kHz, und wenn Sie auf DV-Band oder DVD gehen wollen, sind 48 kHz Pflicht. Die globale Samplerate stellen Sie in Logic unter AUDIO -> SAMPLERATE ein. DVD-Produktionen sollten Sie zudem in 24 bit fahren, aber beachten Sie, dass nicht jedes Videoschnittprogramm 24-Bit-Files importieren kann!

In Logic sollten Sie einige Einstellungen für das korrekte Zusammenspiel zwischen Video- und Audio-Spur vornehmen. Diese sind Songspezifisch, werden also mit dem Logic-Song gespeichert. Sie finden sie unter DATEI > SONGEINSTELLUNGEN. SYCHRONISATION: Stellen Sie hier unter FRAME-RATE die tatsächliche Bildwiederholrate ein. Falls Sie diese nicht kennen, können Sie sie vom QuickTime Player unter FILM > FILMEIGENSCHAFTEN EINBLENDEN > VIDEOSPUR > BILDRATE anzeigen lassen. Mit TAKTPOSITION ENTSPRICHT SMPTE stellen Sie einen Versatz zwischen Taktlineal und SMPTE-Zeitangabe ein. Logic startet ein Video standardmäßig an der Position 01:00:00:00.00.

Welcher Taktposition das entspricht, können Sie hier festlegen. Nützlich, wenn Sie etwa vor dem Filmstart noch einige Takte für das Setup Ihrer MIDI-Klangerzeuger einfügen wollen. VIDEO: Interessant ist hier zunächst die Einstellung für die Größe des THUMBNAIL CACHE. Damit werden die Vorschaubilder auf der Thumbnail-Spur im Arrangement gepuffert. Seien Sie nicht zu geizig, 40–60 MB sollten Sie schon einstellen, bei besserer Auflösung der Thumbnails auch mehr. VIDEO-AUSGANG legt fest, ob Sie die Video-Ausgabe in einem Fenster oder über einen FireWire-Port sehen wollen. Beachten Sie, dass die Ausgabe über FireWire spezielle Hardware verlangt, z.B. einen D/A-Konverter, an den Sie TV oder Videorecorder anschließen können. Bessere DV-Kameras werden durch DV-Inputs zu einem solchen Konverter. Über den Punkt TONAUSGANG legen Sie fest, ob und über welchen Ausgang Sie den Originalton des Videos hören möchten. Kleiner Fallstrick: INTERN meint nicht die Ausgabe über die in Logic eingestellte Audio-Hardware, sondern die Hardware, die unter OS X als Standard- Ausgabe eingestellt ist. Wenn Sie ein FireWire-Gerät für die Wiedergabe gewählt haben, können Sie auch den Ton über dieses Gerät ausgeben (EXTERN). Dafür muss Ihre Konverterbox Tonausgängen besitzen, bei o.g. DV-Kameras ist das Standard.

Video in Logic öffnen

Zur Video-Anzeige in Logic stehen Ihnen normale oder Float-Fenster zur Verfügung. Sie sollten auf jeden Fall MOVIE ALS FLOATFENSTER wählen, weil das Video sonst beim Anklicken eines darunterliegenden Fensters im Hintergrund verschwindet.

Wichtig: Wenn Sie einmal das Video- Fenster geschlossen haben, öffnen Sie es nichtwieder über den oben genannten Menüpunkt! Sie würden eine Datei-Auswahlbox sehen, die den geladenen Film samt der eingerichteten Thumbnail-Spur entfernt, sobald Sie hier auf ABBRECHEN klicken. Verwenden Sie stattdessen MOVIE ERNEUT ÖFFNEN oder MOVIE WIEDER ALS FLOAT-FENSTER ÖFFNEN, die zurzeit ausschließlich als Tastaturkommando existieren! Verwenden Sie diese Kommandos auch dann, wenn Sie das Video- Fenster in verschiedenen Screensets öffnen wollen.

Nach dem Laden erscheint das Video- Fenster zunächst mit einer Parameterbox am unteren Rand, in der Takt- und SMPTE-Position sowie die Startposition des Films angezeigt werden. Ein Klick mit gehaltener [Cmd]-Taste schaltet das Fenster auf eine randlose Darstellung um. Ein erneuter Klick schaltet wieder zurück. Klicken Sie für weitere Optionen, beispielsweise die Fenstergröße, mit gehaltener [Cmd]- Taste, und halten Sie die Maustaste fest. Logic bietet verschiedene Multiplikatoren und einige feste Auflösungen nach PAL- bzw. NTSC-Norm. Aktivieren Sie FORTLAUFEND SYNCHRONISIEREN, und deaktivieren Sie DEM TEMPO FOLGEN, denn sonst würde Logic das Wiedergabetempo des Films und des Originaltons an das Song-Tempo anpassen. Um die Lautstärke des Originaltons einzustellen, klicken Sie auf das Lautsprechersymbol und halten die Maustaste fest. Eine Thumbnail-Spur für den Film erzeugen Sie mit FUNKTIONEN -> SPUR -> ERZEUGEN. Klicken Sie dann auf das Symbol des Spur- Instruments, und wählen Sie aus der Liste THUMBNAIL-VIDEO.

Zeitmaschine

Bei der Nachvertonung von Videos sollten Sie sich zunächst einmal vergegenwärtigen, dass Sie mit zwei verschiedenen Zeitangaben arbeiten. Zum einen ist das die SMPTE-Zeit, zum anderen das Taktlineal von Logic. Die SMPTE-Zeit ist eine absolute Angabe in Stunden, Minuten, Sekunden und Frames. Die Taktangabe ist dagegen relativ, ihre Position zum Film und zur SMPTE-Zeit hängt vom Song-Tempo ab. Wann immer es darauf ankommt, einen Bezug zu einem bestimmten Bild herzustellen, arbeiten Sie mit der SMPTE-Zeit.

Cue Points sind für Sie die Orientierungspunkte für die Einsatz- und Endpunkte Ihrer Musik sowie die Tempowechsel. Auch am Anfang des Films sollten Sie eine Markierung setzen. Um Cue Points eindeutig wieder aufzufinden, versehen Sie sie mit Markern. Dabei arbeiten Sie sinnvoller Weise mit der Marker-Liste: OPTIONEN -> MARKER -> LISTE ÖFFNEN. Stellen Sie im Video-Fenster Ihre Cue Points genau ein, und erzeugen Sie für jede markante Stelle einen Marker mit OPTIONEN > MARKER > ERZEUGEN OHNE RUNDEN. Fixieren Sie die Position der Marker mit OPTIONEN > SMPTE-POSITION VERRIEGELN.

Damit bleibt der Marker auch bei Tempowechseln stets an denselben Zeitpunkt im Film gekoppelt. Über das Buch-Symbol können Sie jeden Marker mit Text versehen. Mit den beiden Pfeil-Tasten springen Sie zwischen den Markern.

Tempo anpassen

Meist werden Sie bei Musik das Tempo vom Takt her angehen, sprich Sie möchten nicht 25 Sekunden Musik erzeugen, sondern acht Takte. Welches Tempo brauchen Sie aber, um mit der gewünschten Taktzahl genau auf die Länge einer Szene zu kommen? Für schnelle Resultate arbeiten Sie mit Marker- und Tempo-Liste gleichzeitig. Sie finden beide im Menü OPTIONEN.

Ein Beispiel: Sie möchten in der ersten Szene acht Takte Musik einspielen, die Szene dauert ungefähr 25 Sekunden. Setzen Sie wie oben beschrieben an Anfang und Ende je einen Marker mit verriegelter SMPTE-Position. Gehen Sie zum ersten Marker, und fügen Sie einen Tempowechsel ein. Verändern Sie das Tempo, und beobachten Sie die Taktposition des zweiten Markers in der Liste. Je langsamer oder schneller Sie das Tempo einstellen, umso mehr wird sich die Taktposition vom ersten Marker entfernen oder annähern. Verändern Sie das Tempo so, dass die Differenz zwischen den Markerpositionen genau acht Takte ergibt. Auch in einen Bereich zwischen zwei Szenen ohne Musik sollten Sie Marker setzen und Tempowechsel einfügen. Das bringt Ihnen mehrere Vorteile: Sie können das Tempo so einstellen, dass Sie am Anfang der nächsten Szene auf einer ganzen Zählzeit landen. Außerdem werden durch den zusätzlichen Tempowechsel musikalisch relevante Wechsel voneinander getrennt – Logic löscht nämlich Tempowechsel, wenn mehrere gleiche Tempi hintereinander liegen.

Neben dem Videofenster können Sie auch die Markerpositionen als Float anzeigen lassen und bearbeiten. Die Mini-Event-Anzeige hilft Ihnen bei der Positionsbestimmung von Audio-Regionen weiter.

Was passiert, wenn Sie im Nachhinein das Tempo verändern wollen oder müssen, oder eine Szene anders geschnitten wurde? Als Beispiel wieder unsere Szene von eben. Die Musik ist Ihnen viel zu langsam, und Sie hätten statt acht langsamen Takten lieber sechzehn schnelle. Markieren Sie zunächst alle folgenden Tempowechsel, und verlegen Sie deren Position um die acht Takte nach hinten. Dann regeln Sie das Tempo des ersten Tempowechsels so weit herauf, bis der zweite Marker auf dem gewünschten Takt liegt. Sie werden sehen, dass die folgenden Tempowechsel nun wieder auf derselben SMPTE-Position liegen wie vorher. Hat eine Szene im Film durch einen neuen Schnitt eine andere Länge, die Taktzahl soll aber gleich bleiben, gehen Sie anders vor: Markieren Sie alle auf die Szene folgenden Tempowechsel, und verschieben Sie deren SMPTE-Position gemeinsam um den erforderlichen Wert. Logic verändert dabei automatisch das Tempo des ersten Tempowechsels. Eine Anmerkung zur Positionierung von Audio-Regionen: Um eine Audio-Region an einen Cue Point zu setzen, verwenden Sie ihren Anker; das ist das schwarze Dreieck unterhalb der Wellenformdarstellung, das die Position einer Audio-Region im Arrangement definiert. Das muss nicht der Anfang der Region sein. Sie können den Anker im Sample Editor auf eine markante Stelle des Samples ziehen. Um den Anker exakt an ein bestimmtes Bild zu setzen, markieren Sie die Region im Arrange-Fenster, und öffnen aus dem Menü OPTIONEN die Mini-Event- Anzeige. Schalten Sie mit einem Klick auf das Film-Symbol auf SMPTE-Anzeige und stellen dann die gewünschte Position ein. Anschließend fixieren Sie die Region mit FUNKTIONEN > OBJEKT > SMPTE-POSITION VERRIEGELN gegen Verschiebungen bei Tempowechseln.

Audio exportieren

Zum Schluss, wenn Musik und Ton fertig sind und synchron zum Film laufen, exportieren Sie das gesamte Arrangement mit der Bounce-Funktion. Markieren Sie einen Cycle-Bereich, der genau der Länge des Films entspricht. Die genauen Taktpositionen für Anfang und Ende können Sie im Video-Fenster ablesen und mit den Cycle Markern im Transportfenster einstellen. Die gebouncte Audio-Datei entspricht jetzt genau der Filmlänge.

Eine kostengünstige und sehr einfach handzuhabende Lösung, um die Audio-Datei mit dem Original-Film zu verbinden, ist QuickTime Pro. Dort öffnen Sie Video und exportierten Soundtrack in zwei Fenstern. Mit den Funktionen Kopieren/Einfügen können Sie Ihren aus Logic exportierten Soundtrack dem Video-Film als Tonspur hinzufügen.

Denkbar ist auch ein Import in ein Videoschnittprogramm wie Final Cut. Einige User berichten hier allerdings von Synchronisierungsproblemen – Sie sollten sich je nach Material auf fitzelige Mausorgien einstellen, wenn Sie den Soundtrack passend auf der Tonspur ablegen wollen. Effekt-Sounds und vor allem Dialoge nehmen selbst Verschiebungen um nur ein paar Frames übel.

