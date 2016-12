Large – Jan Delay + Disco No. 1

“Large” ist eine Nummer von „Wir Kinder vom Bahnhof Soul – Live!“ aus dem Jahr 2010. In dieser Phase machte Jan Delay, der sich seit der Trennung der Deutsch-Hip-Hopper Absolute Beginner nacheinander an diversen Musikstilen versucht hat, schwer in Funk.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Large“ von Jan Delay + Disco No. 1 – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys und Bläser

ohne Vocals

Außerdem inklusive: