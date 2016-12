Keyboard Noten als Download

Keyboard Noten der Top-Hits von 2015-2016

Von A wie Adele bis Z wie Zayn. Die Sammlung umfasst insgesamt 21 Hits der letzten zwei Jahre und enthält dabei sowohl Newcomer wie Alan Walker als auch echte Klassiker wie die Ärzte mit Schrei nach Liebe.

Adele: Hello

Alan Walker: Faded

Calvin Harris & Disciples: How Deep Is Your Love

Coldplay: Adventure of a Lifetime

Die Ärzte: Schrei nach Liebe

EFF/Felix Jaehn & Mark Forster: Stimme

Justin Beiber: What Do You Mean?

Justin Bieber: Sorry

Lena: Wild & Free

Lost Frequencies: Reality & Robin Schulz: Sugar

Louane: Avenir

Lukas Graham: 7 Years

Matt Simons. Catch & Release

Robin Schul & J.U.D.G.E: Show Me Love

Sam Smith: Writing’s On The Wall

SDP feat. Adel Tawil: Ich woll nur, dass du weißt

Shawn Mendes: Stitches

Sido & Andreas Bourani: Astronaut

Silbermond: Leichtes Gepäck

Zara Larsson: Lush Life

Zayn: Pillowtalk

Keyboard Noten der Top-Hits von 2013-2014

Für das große Keyboard Noten Special haben wir für dich die Chartcards von 2013 bis 2014 zusammengefasst. Das Ergebnis ist eine äußerst bunte Mischung: Da trifft man auf gestandene Showgrößen wie Pink, Coldplay, Rihanna oder Justin Timberlake, auf Newcomer wie Milky Chance, Birdie oder Andreas Kümmert und auf absolute Stimmungsgaranten wie Avicii, Cascada oder Klingande. Zusätzlich bekommst du zu jedem einzelnen Song von unserem Spezialisten Tipps und Tricks, die das Üben erheblich erleichtern.

Das KEYBOARDS-Special enthält Keyboard Noten aus folgenden Charthits:

Adel Tawil – Lieder

Andreas Kümmert – Single Man

Arthur James – Impossible

Avicii – Hey Brother

Avicii feat. Aloe Black – Wake Me Up

Birdie – People Help People

Bosse – Schönste Zeit

Capital Cities – Safe and Sound

Cascada – Glorious

Chris Schummert – The Singer

Coldplay – Atlas

Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky

Ed Sheeran – I See Fire

Emeli Sandé – Read All About It

Faul & Wad vs. Pnau – Changes

James Blunt – Bonfire Heart

Justin Timbalake – Mirrors

Katy Perry – Roar

Klingande – Jubel

Lilly Allen – Hard Out Here

Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila Wolken

Milky Chance – Stolen Dance

Nick Howard – Unbreakable

Olly Murs – Dear Darlin‘

One Republic – Counting Stars

Passengers – Let Her Go

Pharrell Williams – Happy

Pink – Try

Pink feat. Nate Ruess – Just Give Me A Reason

Pitbull feat. Kesha – Timber

Revolverheld – Ich lass für Dich das Licht an

Rihanna – Stay

Robin Thicke feat. T.I + Pharrell – Blurred Lines

Shakira feat. Rihanna – Can’t Remember To Forget You

Silly – Deine Stärken

Taylor Swift – I Knew You Were Trouble

The Script feat. will.I.am – Hall Of Fame

Tim Odell – Another Love

U2 – Invisible