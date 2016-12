5 Tipps wie ihr dem musikalischen Weihnachtswahnsinn entkommt

Dieses Jahr ist für jeden KEYBOARDS-Leser etwas dabei! Für all jene, denen schon beim ersten Glöckchensound die Nackenhaare zu Berge stehen #nochristmasmusic! 5 Tipps von uns wie ihr dem musikalischen Weihnachtswahnsinn entkommt!

Verklickt? HIER gehts zu den 5 Tipps für noch musikalischere Weihnachten!

#nochristmasmusic

1) Im Homestudio einschließen

Ihr nennt ein schalldichtes abschließbares Homestudio eurer Eigen? Dann nichts wie ab – zur Sicherheit am besten mindestens bis Silvester. So entkommt ihr jedem Weihnachtshit. Aber: Vorräte nicht vergessen! (Siehe Punkt 5)

2) Schalldichte Kopfhörer

Sie sehen stylisch aus und sind für #nochristmasmusic unerlässlich: schalldichte Kopfhörer! Am besten Dämpfen diese den kompletten Frequenzbereich um sehr sehr viele Dezibel. Gespräche sind dann aber nur noch eingeschränkt möglich!

3) Menschenkontakt meiden

Kennt ihr das? Da sieht man einen anderen Menschen auf sich zukommen und dieser trällert oder pfeift ein paar Takte eines Weihnachtssongs vor sich hin. Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen: am besten bis Silvester Tipp 1) beachten! Wahlweise tut es auch das eigene Wohnzimmer. Die Rollos sollten dabei geschlossen bleiben.

4) Immer den Synthie mit dabei

Und falls es doch einmal zu einer unausweichlichen Konfrontation kommt: mit einem eigenen Synthie in der Tasche kommt ihr (gute Lautsprecher vorrausgesetzt) gegen jeden weihnachtlichen Musikliebhaber an. Und wenn gar nichts mehr geht: Kopfhörer aufgesetzt und ein paar beruhigende Sinus-Klänge spielen.

5) Ein KEYBOARDS-Abo

Genüsslich eine Tasse Tee schlürfen (Radio bleibt dabei aus… ‚Last Christmas-Gefahr!) und gemütlich in der neuesten Ausgabe der KEYBOARDS blättern – was kann es schöneres geben, um den alljährlichen „Christmas-Hits“ zu entkommen? Wie wäre es also mit einem Abo, ohne extra Versandkosten nach Hause geliefert!